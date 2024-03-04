Свердловчанку, у которой утонул грудничок, отправили на экспертизу

05 марта 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Девушку отправили на медэкспертизу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительницу Верхней Пышмы (Свердловская область), у которой четырехмесячная дочка утонула в ванной, пока она была без сознания, отправили на медэкспертизу. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Приоритетная версия — обморок, плохое самочувствие [женщины] и несчастный случай. Пока результаты экспертиз не готовы, но никто всерьез не рассматривает версию про алкоголь или наркотики», — сказал инсайдер. Другой собеседник считает, что до суда дело, скорее всего, не дойдет. «Но неожиданности по экспертизам никто не исключает, хотя это маловероятно», — считает источник агентства. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. Трагедия произошла 29 февраля. Мама решила искупать дочку. В ванную она положила пластмассовую ванночку и установила внутрь тканевый шезлонг. Во время купания у женщины закружилась голова, она потеряла сознание. Очнувшись, она увидела тело малышки на диване (туда ее переложил вернувшийся с прогулки отец). Врачи пытались спасти ребенка, но не смогли.

Жительницу Верхней Пышмы (Свердловская область), у которой четырехмесячная дочка утонула в ванной, пока она была без сознания, отправили на медэкспертизу. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Приоритетная версия — обморок, плохое самочувствие [женщины] и несчастный случай. Пока результаты экспертиз не готовы, но никто всерьез не рассматривает версию про алкоголь или наркотики», — сказал инсайдер. Другой собеседник считает, что до суда дело, скорее всего, не дойдет. «Но неожиданности по экспертизам никто не исключает, хотя это маловероятно», — считает источник агентства. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. Трагедия произошла 29 февраля. Мама решила искупать дочку. В ванную она положила пластмассовую ванночку и установила внутрь тканевый шезлонг. Во время купания у женщины закружилась голова, она потеряла сознание. Очнувшись, она увидела тело малышки на диване (туда ее переложил вернувшийся с прогулки отец). Врачи пытались спасти ребенка, но не смогли.