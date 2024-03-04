04 марта 2024

Свердловчанку, у которой утонул грудничок, отправили на экспертизу

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок ФССП России по комплексным единоборствам. Девушки. Курган , медик, врач, врач на соревнованиях, спортивный врач
Девушку отправили на медэкспертизу Фото:

Жительницу Верхней Пышмы (Свердловская область), у которой четырехмесячная дочка утонула в ванной, пока она была без сознания, отправили на медэкспертизу. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Приоритетная версия — обморок, плохое самочувствие [женщины] и несчастный случай. Пока результаты экспертиз не готовы, но никто всерьез не рассматривает версию про алкоголь или наркотики», — сказал инсайдер.

Другой собеседник считает, что до суда дело, скорее всего, не дойдет. «Но неожиданности по экспертизам никто не исключает, хотя это маловероятно», — считает источник агентства. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.

Трагедия произошла 29 февраля. Мама решила искупать дочку. В ванную она положила пластмассовую ванночку и установила внутрь тканевый шезлонг. Во время купания у женщины закружилась голова, она потеряла сознание. Очнувшись, она увидела тело малышки на диване (туда ее переложил вернувшийся с прогулки отец). Врачи пытались спасти ребенка, но не смогли.

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Жительницу Верхней Пышмы (Свердловская область), у которой четырехмесячная дочка утонула в ванной, пока она была без сознания, отправили на медэкспертизу. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Приоритетная версия — обморок, плохое самочувствие [женщины] и несчастный случай. Пока результаты экспертиз не готовы, но никто всерьез не рассматривает версию про алкоголь или наркотики», — сказал инсайдер. Другой собеседник считает, что до суда дело, скорее всего, не дойдет. «Но неожиданности по экспертизам никто не исключает, хотя это маловероятно», — считает источник агентства. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. Трагедия произошла 29 февраля. Мама решила искупать дочку. В ванную она положила пластмассовую ванночку и установила внутрь тканевый шезлонг. Во время купания у женщины закружилась голова, она потеряла сознание. Очнувшись, она увидела тело малышки на диване (туда ее переложил вернувшийся с прогулки отец). Врачи пытались спасти ребенка, но не смогли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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