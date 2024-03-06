В пермском деловом еженедельнике Business Class сменился главный редактор

Главный редактор издания уволился по собственному желанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный редактор пермского делового еженедельника Business Class Владимир Владимиров покинул свой пост, который он занимал с 2023 года. Исполняющей обязанности главреда назначена журналист издания Кристина Суворова.

«По словам Владимирова, он уволился по своему желанию. Причиной послужили определенные разногласия по внутренним процессам в издании. При этом экс-главред отметил, что „разошлись по-доброму“, а время, проведенное в редакции, было предельно насыщенным и интересным. Возможное возвращение в сферу СМИ Владимиров исключать не стал», — сообщил «Коммерсант-Пермь».

По данным издания, Владимир Владимиров продолжит возглавлять ООО «Агентство Интернет Коммуникаций», которое специализируется на интернет-проектах. Ранее эта компания создала сайты 300-летия Перми, отеля «Урал» и Пермской целлюлозно-бумажной компании.

Business Class существует с 2004 года. Издателем выступает ООО «Центр деловой информации». По данным СБИС, в 2023 году выручка издания составляла 63 млн рублей, а чистая прибыль — 11 млн рублей.