Патриотический десант высадится в Екатеринбурге

Ветераны боевых действий встретятся со школьниками и студентами в Екатеринбурге, в рамках молодежного форума «Действуй». В состав так называемого патриотического десанта входят ветераны боевых действий Афганистана, Чечни и участники спецоперации РФ на Украине. Гости проведут 40 встреч, в ходе которых поделятся историями из жизни и передадут свои знания молодежи, сообщил департамент информационной политики.
«Такие диалоги имеют большое влияние на молодежь, так как ничего не производит большего впечатления, чем личный пример героизма», — сказал заместитель министра образования Свердловской области Денис Протасов.
Участники уже возложили цветы к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, встретились с ветеранским активом в «Центре сохранения истории УДТК». (Уральского добровольческого танкового корпуса). Такие визиты проходят с 2012 года в рамках «Вахты Героев Отечества».
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