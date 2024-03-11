Патриотический десант высадится в Екатеринбурге

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, орден мужества, ветеран, медали, прощание, сво
Ветераны проведут 40 встреч с екатеринбургскими школьниками Фото:

Ветераны боевых действий встретятся со школьниками и студентами в Екатеринбурге, в рамках молодежного форума «Действуй». В состав так называемого патриотического десанта входят ветераны боевых действий Афганистана, Чечни и участники спецоперации РФ на Украине. Гости проведут 40 встреч, в ходе которых поделятся историями из жизни и передадут свои знания молодежи, сообщил департамент информационной политики.

«Такие диалоги имеют большое влияние на молодежь, так как ничего не производит большего впечатления, чем личный пример героизма», — сказал заместитель министра образования Свердловской области Денис Протасов.

Участники уже возложили цветы к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, встретились с ветеранским активом в «Центре сохранения истории УДТК». (Уральского добровольческого танкового корпуса). Такие визиты проходят с 2012 года в рамках «Вахты Героев Отечества».

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Ветераны боевых действий встретятся со школьниками и студентами в Екатеринбурге, в рамках молодежного форума «Действуй». В состав так называемого патриотического десанта входят ветераны боевых действий Афганистана, Чечни и участники спецоперации РФ на Украине. Гости проведут 40 встреч, в ходе которых поделятся историями из жизни и передадут свои знания молодежи, сообщил департамент информационной политики. «Такие диалоги имеют большое влияние на молодежь, так как ничего не производит большего впечатления, чем личный пример героизма», — сказал заместитель министра образования Свердловской области Денис Протасов. Участники уже возложили цветы к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, встретились с ветеранским активом в «Центре сохранения истории УДТК». (Уральского добровольческого танкового корпуса). Такие визиты проходят с 2012 года в рамках «Вахты Героев Отечества».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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