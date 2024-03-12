Пермский омбудсмен вмешался в историю парикмахера, которая обрила пенсионерку

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Мэр Перми Игорь Сапко и сити-менеджер Дмитрий Самойлов. Подборка фотографий, сапко игорь
Игорь Сапко призвал не делать поспешных выводов Фото:

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко призвал граждан взвешенно оценивать ситуацию, когда парикмахер почти наголо обрила пенсионерку и заставила ее делать в салоне уборку. Свое обращение омбудсмен опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На данный момент неизвестно были ли побои и с чего начался конфликт. Эти подробности сейчас выясняют надзорные органы. Призываю всех взвешенно подходить к оценке ситуации и не делать выводов, не видя картины целиком», — написал Сапко. Он также отметил, что в сложившейся ситуации недопустимо угрожать какой-либо стороне конфликта.

Видеозапись из парикмахерской появилась в сети 10 марта. Почти сразу после этого к делу подключились прокуратура и следователи. А глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Коллега парикмахера сообщила URA.RU, что пенсионерка не хотела платить за стрижку и иногда ведет себя не вполне адекватно.

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко призвал граждан взвешенно оценивать ситуацию, когда парикмахер почти наголо обрила пенсионерку и заставила ее делать в салоне уборку. Свое обращение омбудсмен опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «На данный момент неизвестно были ли побои и с чего начался конфликт. Эти подробности сейчас выясняют надзорные органы. Призываю всех взвешенно подходить к оценке ситуации и не делать выводов, не видя картины целиком», — написал Сапко. Он также отметил, что в сложившейся ситуации недопустимо угрожать какой-либо стороне конфликта. Видеозапись из парикмахерской появилась в сети 10 марта. Почти сразу после этого к делу подключились прокуратура и следователи. А глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Коллега парикмахера сообщила URA.RU, что пенсионерка не хотела платить за стрижку и иногда ведет себя не вполне адекватно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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