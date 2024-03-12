Челябинцы вернули себе 9,5 млрд рублей, потраченные на лекарства и обучение

Жители Челябинской области вернули себе 9,5 млрд рублей из бюджета, используя налоговый вычет за 2023 год. Вычет распространяется на расходы на обучение, лечение, фитнес-услуги и ряд других направлений, — пояснили в пресс-службе управления ФНС по региону.
«Жители Южного Урала вернули себе 9,5 млрд рублей из бюджета в связи с использованием налоговых вычетов в 2023 году. Наиболее востребованными среди налогоплательщиков являются социальные налоговые вычеты по расходам на лечение, обучение, добровольное медицинское страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, физкультурно-оздоровительные услуги». — сообщили в пресс-службе УФНС.
Суть налогового вычета заключается в том, что человек, который работает, и при этом с него взимается НДФЛ, может вернуть себе этот налог в сумме 13% от расходов, потраченных на определенные цели. В пресс-службе УФНС подчеркнули, что размеры предоставляемых гражданам социальных налоговых вычетов по НДФЛ увеличены.
Предельный размер суммы расходов, с которой можно получить налоговый вычет на обучение ребенка, увеличен с 50 тысяч до 110 тысяч рублей. Размер налогового вычета по расходам на свое обучение (обучение супруга и медицинские услуги, приобретение лекарств, фитнес-услуги, по оплате независимой оценки своей квалификации, а также на расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни и дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию — с 120 тысяч до 150 тысяч рублей. Новые максимальные размеры социальных вычетов начнут применяться при подаче декларации по форме 3-НДФЛ за 2024 год в 2025 году, при получении вычетов у работодателя — в течение 2024 года.
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