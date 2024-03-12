Челябинцы вернули себе 9,5 млрд рублей, потраченные на лекарства и обучение

12 марта 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Затраты на лечение, медикаменты и учебу можно возместить за счет налогового вычета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинской области вернули себе 9,5 млрд рублей из бюджета, используя налоговый вычет за 2023 год. Вычет распространяется на расходы на обучение, лечение, фитнес-услуги и ряд других направлений, — пояснили в пресс-службе управления ФНС по региону. «Жители Южного Урала вернули себе 9,5 млрд рублей из бюджета в связи с использованием налоговых вычетов в 2023 году. Наиболее востребованными среди налогоплательщиков являются социальные налоговые вычеты по расходам на лечение, обучение, добровольное медицинское страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, физкультурно-оздоровительные услуги». — сообщили в пресс-службе УФНС. Суть налогового вычета заключается в том, что человек, который работает, и при этом с него взимается НДФЛ, может вернуть себе этот налог в сумме 13% от расходов, потраченных на определенные цели. В пресс-службе УФНС подчеркнули, что размеры предоставляемых гражданам социальных налоговых вычетов по НДФЛ увеличены. Предельный размер суммы расходов, с которой можно получить налоговый вычет на обучение ребенка, увеличен с 50 тысяч до 110 тысяч рублей. Размер налогового вычета по расходам на свое обучение (обучение супруга и медицинские услуги, приобретение лекарств, фитнес-услуги, по оплате независимой оценки своей квалификации, а также на расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни и дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию — с 120 тысяч до 150 тысяч рублей. Новые максимальные размеры социальных вычетов начнут применяться при подаче декларации по форме 3-НДФЛ за 2024 год в 2025 году, при получении вычетов у работодателя — в течение 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинской области вернули себе 9,5 млрд рублей из бюджета, используя налоговый вычет за 2023 год. Вычет распространяется на расходы на обучение, лечение, фитнес-услуги и ряд других направлений, — пояснили в пресс-службе управления ФНС по региону. «Жители Южного Урала вернули себе 9,5 млрд рублей из бюджета в связи с использованием налоговых вычетов в 2023 году. Наиболее востребованными среди налогоплательщиков являются социальные налоговые вычеты по расходам на лечение, обучение, добровольное медицинское страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, физкультурно-оздоровительные услуги». — сообщили в пресс-службе УФНС. Суть налогового вычета заключается в том, что человек, который работает, и при этом с него взимается НДФЛ, может вернуть себе этот налог в сумме 13% от расходов, потраченных на определенные цели. В пресс-службе УФНС подчеркнули, что размеры предоставляемых гражданам социальных налоговых вычетов по НДФЛ увеличены. Предельный размер суммы расходов, с которой можно получить налоговый вычет на обучение ребенка, увеличен с 50 тысяч до 110 тысяч рублей. Размер налогового вычета по расходам на свое обучение (обучение супруга и медицинские услуги, приобретение лекарств, фитнес-услуги, по оплате независимой оценки своей квалификации, а также на расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни и дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию — с 120 тысяч до 150 тысяч рублей. Новые максимальные размеры социальных вычетов начнут применяться при подаче декларации по форме 3-НДФЛ за 2024 год в 2025 году, при получении вычетов у работодателя — в течение 2024 года.