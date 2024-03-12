Пермяк украл из бани сабвуфер и на три года сел в колонию

12 марта 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Среди похищенного пермяком имущества оказался сабвуфер Фото: Стас Этвеш © URA.RU Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор мужчине, который совершил серию краж из садовых домов и бань. Среди похищенного пермяком имущества оказались газовый баллон, электроинструменты и сабвуфер. За совершенные преступления ему назначили три года лишения свободы. «В сентябре 2023 года в садоводческом кооперативе „Сосновый бор“ проник в баню, откуда похитил бак из нержавеющей стали и сабвуфер. Затем через окно проник в помещение садового домика. Украл электроинструменты, причинив материальный ущерб на сумму 33 500 рублей. Позднее проник в баню и домик на соседнем участке и похитил баллон для тушения пожара и газовый баллон общей стоимостью 2 750 рублей. Назначено наказание в виде лишения свободы на срок в три года», — сообщается на сайте суда. Также осужденный должен выплатить штраф в размере 18,6 тысячи рублей. В ходе расследования часть похищенного имущества была возращена потерпевшему и с учетом этого гражданский иск судом удовлетворен лишь частично.

Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор мужчине, который совершил серию краж из садовых домов и бань. Среди похищенного пермяком имущества оказались газовый баллон, электроинструменты и сабвуфер. За совершенные преступления ему назначили три года лишения свободы. «В сентябре 2023 года в садоводческом кооперативе „Сосновый бор“ проник в баню, откуда похитил бак из нержавеющей стали и сабвуфер. Затем через окно проник в помещение садового домика. Украл электроинструменты, причинив материальный ущерб на сумму 33 500 рублей. Позднее проник в баню и домик на соседнем участке и похитил баллон для тушения пожара и газовый баллон общей стоимостью 2 750 рублей. Назначено наказание в виде лишения свободы на срок в три года», — сообщается на сайте суда. Также осужденный должен выплатить штраф в размере 18,6 тысячи рублей. В ходе расследования часть похищенного имущества была возращена потерпевшему и с учетом этого гражданский иск судом удовлетворен лишь частично.