Пермская пенсионерка, которую обрила парикмахер, рассказала детали конфликта

Обритая налысо пермская пенсионерка рассказала, что дочь забирает у нее деньги

13 марта 2024 в 05:57 Размер текста - 17 +

Пенсионерка рассказала, что у нее не было при себе денег (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионерка из Перми Светлана Трофимова, которую налысо обрила парикмахер, рассказала, что дала мастеру столько денег, сколько у нее было с собой. Пожилая женщина пояснила, что пенсию у нее забирает ее дочь. Ранее подруга парикмахера рассказала, что мастер поступила так, потому что пенсионерка заплатила ей за работу всего пять рублей. «Сколько было денег, столько и дала. У меня не бывает денег, их забирает дочь», — рассказала пенсионерка изданию 59.RU. По словам женщины, парикмахер ее «не так поняла». Светлана Трофимова живет в одном из двухэтажных домов под снос на улице Плеханова. По словам женщины, раньше она жила на улице Танкистов, училась в школе № 99 и строительном техникуме. Была замужем, но ее муж умер. Помимо дочери у Трофимовой был сын, но она не знает, жив ли он и где находится. Она рассказала, что часто бывает у магазина, где гуляет, так как ей дома не хватает воздуха. Сообщалось, что в Перми парикмахер налысо обрила пенсионерку. Делом заинтересовалась прокуратура, а следователи сообщили, что мастер нанесла побои пожилой женщине. Пермский омбудсмен Игорь Сапко призвал граждан не делать выводов, не видя картины целиком, а также взвешенно подходить к оценке ситуации.

Пенсионерка из Перми Светлана Трофимова, которую налысо обрила парикмахер, рассказала, что дала мастеру столько денег, сколько у нее было с собой. Пожилая женщина пояснила, что пенсию у нее забирает ее дочь. Ранее подруга парикмахера рассказала, что мастер поступила так, потому что пенсионерка заплатила ей за работу всего пять рублей. «Сколько было денег, столько и дала. У меня не бывает денег, их забирает дочь», — рассказала пенсионерка изданию 59.RU. По словам женщины, парикмахер ее «не так поняла». Светлана Трофимова живет в одном из двухэтажных домов под снос на улице Плеханова. По словам женщины, раньше она жила на улице Танкистов, училась в школе № 99 и строительном техникуме. Была замужем, но ее муж умер. Помимо дочери у Трофимовой был сын, но она не знает, жив ли он и где находится. Она рассказала, что часто бывает у магазина, где гуляет, так как ей дома не хватает воздуха. Сообщалось, что в Перми парикмахер налысо обрила пенсионерку. Делом заинтересовалась прокуратура, а следователи сообщили, что мастер нанесла побои пожилой женщине. Пермский омбудсмен Игорь Сапко призвал граждан не делать выводов, не видя картины целиком, а также взвешенно подходить к оценке ситуации.