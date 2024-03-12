ФСБ раскрыла канал незаконной миграции в Челябинской области

13 марта 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Суд признал виновными всех четверых «поставщиков» незаконных мигрантов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Четырех жителей Челябинска признали виновными в организации незаконной миграции в Россию. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по региону. «Виновные, действуя по предварительному сговору, организовали в 2021—2022 годах сбыт фиктивных трудовых договоров иностранным гражданам на территории Челябинска и Челябинской области. Один из них, учредитель оказывающей миграционные услуги коммерческой структуры, подыскивал иностранцев. Трое его сообщников заключали с ними фиктивные трудовые договоры на номинальных лиц и организации, таким образом легализуя пребывание мигрантов для подразделений управления по вопросам миграции полицейского главка», — пояснили 13 марта в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным органом управления ФСБ. Рассмотрев его, Тракторозаводский районный суд Челябинска признал всех четверых виновными по п.«а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет условно.

Четырех жителей Челябинска признали виновными в организации незаконной миграции в Россию. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по региону. «Виновные, действуя по предварительному сговору, организовали в 2021—2022 годах сбыт фиктивных трудовых договоров иностранным гражданам на территории Челябинска и Челябинской области. Один из них, учредитель оказывающей миграционные услуги коммерческой структуры, подыскивал иностранцев. Трое его сообщников заключали с ними фиктивные трудовые договоры на номинальных лиц и организации, таким образом легализуя пребывание мигрантов для подразделений управления по вопросам миграции полицейского главка», — пояснили 13 марта в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным органом управления ФСБ. Рассмотрев его, Тракторозаводский районный суд Челябинска признал всех четверых виновными по п.«а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет условно.