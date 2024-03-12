12 марта 2024

ФСБ раскрыла канал незаконной миграции в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, охрана, клетка, арест, решетка, преступник, обвиняемый, арестованный, белоносов владимир
Суд признал виновными всех четверых «поставщиков» незаконных мигрантов Фото:

Четырех жителей Челябинска признали виновными в организации незаконной миграции в Россию. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по региону.

«Виновные, действуя по предварительному сговору, организовали в 2021—2022 годах сбыт фиктивных трудовых договоров иностранным гражданам на территории Челябинска и Челябинской области. Один из них, учредитель оказывающей миграционные услуги коммерческой структуры, подыскивал иностранцев. Трое его сообщников заключали с ними фиктивные трудовые договоры на номинальных лиц и организации, таким образом легализуя пребывание мигрантов для подразделений управления по вопросам миграции полицейского главка», — пояснили 13 марта в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным органом управления ФСБ. Рассмотрев его, Тракторозаводский районный суд Челябинска признал всех четверых виновными по п.«а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет условно.

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Четырех жителей Челябинска признали виновными в организации незаконной миграции в Россию. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по региону. «Виновные, действуя по предварительному сговору, организовали в 2021—2022 годах сбыт фиктивных трудовых договоров иностранным гражданам на территории Челябинска и Челябинской области. Один из них, учредитель оказывающей миграционные услуги коммерческой структуры, подыскивал иностранцев. Трое его сообщников заключали с ними фиктивные трудовые договоры на номинальных лиц и организации, таким образом легализуя пребывание мигрантов для подразделений управления по вопросам миграции полицейского главка», — пояснили 13 марта в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным органом управления ФСБ. Рассмотрев его, Тракторозаводский районный суд Челябинска признал всех четверых виновными по п.«а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет условно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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