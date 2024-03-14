14 марта 2024

В Екатеринбурге столкнулись пять автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП возле дома № 86 на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, чп, дтп, происшествие, авария
В Екатеринбурге произошло массовое ДТП (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Уралмаше 14 марта вечером произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей. Об этом сообщает портал E1.

«Возле корпуса УрГППУ Mitsubishi Lancer врезался в красный ВАЗ-2107. Затем ВАЗ отбросило на китайский кроссовер. Mitsubishi вылетел на встречку, где машина протаранила Ford Focus. Затем произошло лобовое столкновение Mitsubishi и серого ВАЗ-2107», — передает E1.RU со ссылкой на своего корреспондента, который был на месте ДТП.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в УГИБДД МВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на Уралмаше 14 марта вечером произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей. Об этом сообщает портал E1. «Возле корпуса УрГППУ Mitsubishi Lancer врезался в красный ВАЗ-2107. Затем ВАЗ отбросило на китайский кроссовер. Mitsubishi вылетел на встречку, где машина протаранила Ford Focus. Затем произошло лобовое столкновение Mitsubishi и серого ВАЗ-2107», — передает E1.RU со ссылкой на своего корреспондента, который был на месте ДТП. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в УГИБДД МВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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