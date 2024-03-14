В Екатеринбурге столкнулись пять автомобилей

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП (архивное фото)
В Екатеринбурге на Уралмаше 14 марта вечером произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей. Об этом сообщает портал E1.
«Возле корпуса УрГППУ Mitsubishi Lancer врезался в красный ВАЗ-2107. Затем ВАЗ отбросило на китайский кроссовер. Mitsubishi вылетел на встречку, где машина протаранила Ford Focus. Затем произошло лобовое столкновение Mitsubishi и серого ВАЗ-2107», — передает E1.RU со ссылкой на своего корреспондента, который был на месте ДТП.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в УГИБДД МВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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