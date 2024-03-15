Путин приказал увести срочников из-за атак ВСУ на приграничных регионах РФ

16 марта 2024 в 03:12 Размер текста - 17 +

Путин приказал поменять срочников на контрактников на границе РФ из-за атаки ВСУ, заявил Зарубин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Владимир Путин приказал поменять срочников на контрактников на линии государственной границы после того, как узнал от разведки о готовящихся атаках ВСУ. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. Он отметил, что такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу после заседания Совбеза. «Верховным главнокомандующим было принято решение отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны. А также заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений», — сказал Зарубин в сюжете для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «России 1». Десант Украины пытался атаковать на границе России 14 марта и пройти в Белгородскую область. ВС РФ провели дистанционное минирование и использовали артиллерию и авиацию для подавлении атаки. Ранее стало известно, что российская разведка узнала о готовящемся прорыве ВСУ в Курской и Белгородской областях за две недели. В итоге украинские военные попали в «огневой мешок». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин приказал поменять срочников на контрактников на линии государственной границы после того, как узнал от разведки о готовящихся атаках ВСУ. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. Он отметил, что такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу после заседания Совбеза. «Верховным главнокомандующим было принято решение отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны. А также заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений», — сказал Зарубин в сюжете для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «России 1». Десант Украины пытался атаковать на границе России 14 марта и пройти в Белгородскую область. ВС РФ провели дистанционное минирование и использовали артиллерию и авиацию для подавлении атаки. Ранее стало известно, что российская разведка узнала о готовящемся прорыве ВСУ в Курской и Белгородской областях за две недели. В итоге украинские военные попали в «огневой мешок».