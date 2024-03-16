Певец Денис Клявер в Перми проголосовал за президента России. Экс-солист «Чай вдвоем» сделал свой выбор в школе №7 в центре краевой столицы, передает корреспондент URA.RU.
«Дениса Клявера на участке облепили поклонники. Он раздавал автографы на календариках с символикой выборов президента 2024», — рассказал корреспондент. Кроме того, сотрудники УИК подарили ему худи с символикой выборов.
В 18:00 Денис Клявер даст бесплатный концерт на эспланаде. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми сделал свой выбор музыкант Андрей Ширман, известный как DJ Smash. В выборах президента приняли участие 71,2% пермяков.
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