16 марта 2024

Певец Денис Клявер проголосовал на выборах президента в Перми. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кляр на выборах в школе 7 Пермь
Вечером певец выступит на экспланаде Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Певец Денис Клявер в Перми проголосовал за президента России. Экс-солист «Чай вдвоем» сделал свой выбор в школе №7 в центре краевой столицы, передает корреспондент URA.RU.

«Дениса Клявера на участке облепили поклонники. Он раздавал автографы на календариках с символикой выборов президента 2024», — рассказал корреспондент. Кроме того, сотрудники УИК подарили ему худи с символикой выборов.

В 18:00 Денис Клявер даст бесплатный концерт на эспланаде. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми сделал свой выбор музыкант Андрей Ширман, известный как DJ Smash. В выборах президента приняли участие 71,2% пермяков.

Кляр на выборах в школе 7 Пермь
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певец Денис Клявер в Перми проголосовал за президента России. Экс-солист «Чай вдвоем» сделал свой выбор в школе №7 в центре краевой столицы, передает корреспондент URA.RU. «Дениса Клявера на участке облепили поклонники. Он раздавал автографы на календариках с символикой выборов президента 2024», — рассказал корреспондент. Кроме того, сотрудники УИК подарили ему худи с символикой выборов. В 18:00 Денис Клявер даст бесплатный концерт на эспланаде. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми сделал свой выбор музыкант Андрей Ширман, известный как DJ Smash. В выборах президента приняли участие 71,2% пермяков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...