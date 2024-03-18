Свердловчане испортили 55 тысяч бюллетеней на выборах президента

Количество испорченных бюллетеней на выборах президента РФ в Свердловской области увеличилось до 55 тысяч (+0,5%) по сравнению с выборами в 2018 году. Об этом URA.RU рассказала председатель облизбиркома Елена Клименко.
«Всего оказалось 1,5% (55 тысяч) недействительных бюллетеней. В 2018 году был 1% (27 тысяч). Сейчас чуть больше, но в 2018 году мы и голосовали один день», — сказала Клименко, отметив, что недействительными признаются бюллетени, где вообще нет отметок, либо несколько.
Голосование проходило с 15-го по 17 марта. Явка в Свердловской области составила 71,03%. Команда губернатора Евгения Куйвашева выполнила обе поставленные Кремлем задачи — по обеспечению явки не менее 70% и поддержки основного кандидата на уровне 80%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.