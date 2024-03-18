Свердловчанам, обвиняемым в сожжении человека, продлили арест

18 марта 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Светлана Кириллова и Александра Порошина будут находиться в СИЗО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свердловский областной суд Екатеринбурга продлил арест Светлане Кирилловой и Александру Порошину, которые обвиняются в сожжении человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суда. В СИЗО подсудимые будут находиться до 6 сентября. Следующее заседание пройдет уже в апреле, уточнили в облсуде. По версии следствия, в июне прошлого года Кириллова, Порошин и их знакомый распивали спиртные напитки в одной из квартир Камышлова (Свердловская область). Между ними завязался конфликт, тогда Кириллова предложила убить оппонента. Они избили, а затем облили алкоголем и подожгли мужчину — он умер на месте происшествия. Кирилловой грозит до 20 лет колонии, Порошину — до пожизненного лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд Екатеринбурга продлил арест Светлане Кирилловой и Александру Порошину, которые обвиняются в сожжении человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суда. В СИЗО подсудимые будут находиться до 6 сентября. Следующее заседание пройдет уже в апреле, уточнили в облсуде. По версии следствия, в июне прошлого года Кириллова, Порошин и их знакомый распивали спиртные напитки в одной из квартир Камышлова (Свердловская область). Между ними завязался конфликт, тогда Кириллова предложила убить оппонента. Они избили, а затем облили алкоголем и подожгли мужчину — он умер на месте происшествия. Кирилловой грозит до 20 лет колонии, Порошину — до пожизненного лишения свободы.