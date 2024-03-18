Свердловчанам, обвиняемым в сожжении человека, продлили арест

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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Светлана Кириллова и Александра Порошина будут находиться в СИЗО Фото:

Свердловский областной суд Екатеринбурга продлил арест Светлане Кирилловой и Александру Порошину, которые обвиняются в сожжении человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суда.

В СИЗО подсудимые будут находиться до 6 сентября. Следующее заседание пройдет уже в апреле, уточнили в облсуде.

По версии следствия, в июне прошлого года Кириллова, Порошин и их знакомый распивали спиртные напитки в одной из квартир Камышлова (Свердловская область). Между ними завязался конфликт, тогда Кириллова предложила убить оппонента. Они избили, а затем облили алкоголем и подожгли мужчину — он умер на месте происшествия. Кирилловой грозит до 20 лет колонии, Порошину — до пожизненного лишения свободы.

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Свердловский областной суд Екатеринбурга продлил арест Светлане Кирилловой и Александру Порошину, которые обвиняются в сожжении человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суда. В СИЗО подсудимые будут находиться до 6 сентября. Следующее заседание пройдет уже в апреле, уточнили в облсуде. По версии следствия, в июне прошлого года Кириллова, Порошин и их знакомый распивали спиртные напитки в одной из квартир Камышлова (Свердловская область). Между ними завязался конфликт, тогда Кириллова предложила убить оппонента. Они избили, а затем облили алкоголем и подожгли мужчину — он умер на месте происшествия. Кирилловой грозит до 20 лет колонии, Порошину — до пожизненного лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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