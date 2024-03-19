Мэр Екатеринбурга запретил стройку благотворительного дома для мусульман

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов запретил строительство благотворительного дома для мусульман в поселке Садовом. Дом планировала возвести религиозная организация «Ислам Нуры». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Отказать местной религиозной организации мусульман „Ислам Нуры“ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования „религиозное использование“ в отношении земельного участка, имеющего местоположение: РФ, Свердловская область, Екатеринбург, поселок Садовый, улица Верстовая, находящегося в границах территориальной зоны Ц-2», — говорится в постановлении. Документ опубликован 19 марта.
Планировалось, что в двухэтажном доме будут проходить культурно-просветительские мероприятия. Общая площадь постройки должна была составить 294,9 квадратного метра. Проект прошел техническую, санитарную и пожарную экспертизы.
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