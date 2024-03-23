В «Крокус Сити Холле» погибла дочь космонавта Евгения Рюмина

Евгения Рюмина, дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой, погибла в «Крокус Сити Холле». Это следует из списка погибших.
«Рюмина Евгения Валерьевна 20.01.1986», — сказано в списке погибших. Его опубликовал Минздрав РФ.
Всего в списке 41 человек — это те погибшие, чьи личности установлены. По данным СК, всего погибло 93 человека. Теракт произошел 22 марта вечером. Террористы были задержаны на следующей день при попытке пересечь границу в Брянской области.
Обновлено в 14:53:
Евгений Рюмина, дочь семьи космонавтов, жива. Путаница произошла из-за документов Евгении, которые она выронила, спасаясь из здания «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает telegram-канал Baza.
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