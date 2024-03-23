В «Крокус Сити Холле» погибла дочь космонавта Евгения Рюмина

23 марта 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

По всей стране возникают стихийные мемориалы в связи с терактом Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Евгения Рюмина, дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой, погибла в «Крокус Сити Холле». Это следует из списка погибших. «Рюмина Евгения Валерьевна 20.01.1986», — сказано в списке погибших. Его опубликовал Минздрав РФ. Всего в списке 41 человек — это те погибшие, чьи личности установлены. По данным СК, всего погибло 93 человека. Теракт произошел 22 марта вечером. Террористы были задержаны на следующей день при попытке пересечь границу в Брянской области. Обновлено в 14:53: Евгений Рюмина, дочь семьи космонавтов, жива. Путаница произошла из-за документов Евгении, которые она выронила, спасаясь из здания «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает telegram-канал Baza. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евгения Рюмина, дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой, погибла в «Крокус Сити Холле». Это следует из списка погибших. «Рюмина Евгения Валерьевна 20.01.1986», — сказано в списке погибших. Его опубликовал Минздрав РФ. Всего в списке 41 человек — это те погибшие, чьи личности установлены. По данным СК, всего погибло 93 человека. Теракт произошел 22 марта вечером. Террористы были задержаны на следующей день при попытке пересечь границу в Брянской области. Обновлено в 14:53: Евгений Рюмина, дочь семьи космонавтов, жива. Путаница произошла из-за документов Евгении, которые она выронила, спасаясь из здания «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает telegram-канал Baza.