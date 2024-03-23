В «Крокус Сити Холле» погибла дочь космонавта Евгения Рюмина

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Евгения Рюмина, дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой, погибла в «Крокус Сити Холле». Это следует из списка погибших.

«Рюмина Евгения Валерьевна 20.01.1986», — сказано в списке погибших. Его опубликовал Минздрав РФ.

Всего в списке 41 человек — это те погибшие, чьи личности установлены. По данным СК, всего погибло 93 человека. Теракт произошел 22 марта вечером. Террористы были задержаны на следующей день при попытке пересечь границу в Брянской области.

Обновлено в 14:53:

Евгений Рюмина, дочь семьи космонавтов, жива. Путаница произошла из-за документов Евгении, которые она выронила, спасаясь из здания «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает telegram-канал Baza.

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Евгения Рюмина, дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой, погибла в «Крокус Сити Холле». Это следует из списка погибших. «Рюмина Евгения Валерьевна 20.01.1986», — сказано в списке погибших. Его опубликовал Минздрав РФ. Всего в списке 41 человек — это те погибшие, чьи личности установлены. По данным СК, всего погибло 93 человека. Теракт произошел 22 марта вечером. Террористы были задержаны на следующей день при попытке пересечь границу в Брянской области. Обновлено в 14:53: Евгений Рюмина, дочь семьи космонавтов, жива. Путаница произошла из-за документов Евгении, которые она выронила, спасаясь из здания «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает telegram-канал Baza.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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