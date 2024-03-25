25 марта 2024

Рабочим завода в Златоусте за вдыхание вредных паров стали выдавать молоко

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочим на заводе за вредные условия труда начали выдавать молоко Фото:

Рабочим Златоустовского метзавода (ЗМЗ, Челябинская область) за вдыхание вредных паров стали выдавать молоко. Как сообщили в пресс-службе челябинского комитета Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), анализ выявил постоянное наличие на рабочих местах вредных веществ.

«Анализ результатов проведенных измерений показал постоянное наличие в рабочей зоне вредных веществ. В связи с этим работникам ряда профессий был изменен класс условий труда: со второго на 3.1 (по химическому фактору). Теперь за работу им будут дополнительно выдавать молоко», — отметили в ГМПР.

К изменениями привели результаты внеплановой спецоценки условий труда. По сведениям профсоюза, контроль показал, что в прокатном цехе № 1 зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Их избыток наблюдается на местах уборщика горячего металла (третий разряд) и резчика горячего металла стана «750» (третий и четвертый разряды квалификации работников). Предыдущая спецоценка ничего не выявила. Председатель первичной организации Лилия Хасанова отметила, что появление вредных веществ связано с изменением состава применяемых в техпроцессе на стане материалов и сырья.

Источник на предприятии сообщил URA.RU, что рабочие места с третьим разрядом завод ввел недавно и сразу аттестовал, как требует законодательство. В связи с этим на ЗМЗ отметили, что о предыдущей спецоценке речи быть не может.

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Рабочим Златоустовского метзавода (ЗМЗ, Челябинская область) за вдыхание вредных паров стали выдавать молоко. Как сообщили в пресс-службе челябинского комитета Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), анализ выявил постоянное наличие на рабочих местах вредных веществ. «Анализ результатов проведенных измерений показал постоянное наличие в рабочей зоне вредных веществ. В связи с этим работникам ряда профессий был изменен класс условий труда: со второго на 3.1 (по химическому фактору). Теперь за работу им будут дополнительно выдавать молоко», — отметили в ГМПР. К изменениями привели результаты внеплановой спецоценки условий труда. По сведениям профсоюза, контроль показал, что в прокатном цехе № 1 зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Их избыток наблюдается на местах уборщика горячего металла (третий разряд) и резчика горячего металла стана «750» (третий и четвертый разряды квалификации работников). Предыдущая спецоценка ничего не выявила. Председатель первичной организации Лилия Хасанова отметила, что появление вредных веществ связано с изменением состава применяемых в техпроцессе на стане материалов и сырья. Источник на предприятии сообщил URA.RU, что рабочие места с третьим разрядом завод ввел недавно и сразу аттестовал, как требует законодательство. В связи с этим на ЗМЗ отметили, что о предыдущей спецоценке речи быть не может.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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