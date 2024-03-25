Опытные свердловские шахтеры побоялись идти в шахту, где произошел обвал

26 марта 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Под завалы попали Алексей Амозов и Кирилл Лоскутов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Североуральске произошел обвал на шахте «Кальинская» СУБРа Рабочие Алексей Амозов и Кирилл Лоскутов работали на опасном участке шахты «Кальинской» (Североуральск), на который отказывались идти более старшие коллеги. Об этом заявила мама первого шахтера Татьяна Нурисламова. «Мы по разговорам рабочих знаем, что это был опасный забой. Старшие забойщики отказывались туда идти, выкручивались всегда как-то. [Мой сын и Лоскутов] пошли туда не по своей воле, их начальник участка заставил. Мне и сын говорил, что нельзя там работать», — сказала URA.RU женщина. По ее словам, 26-летний Лоскутов был учеником Амозова. Вне работы они не общались. По словам мамы, Алексей возмущался, что его отправляют работать на этот участок с молодым напарником (Амозов старше его на пять лет). Обвал в шахте произошел утром 25 марта. К месту оперативно прибыли спасатели и врачи. Они смогли вытащить Амозова, его увезли в одну из больниц Краснотурьинска. Лоскутов скончался. Руководство «Североуральского бокситового рудника» («СУБР») окажет всю необходимую помощь семье погибшего. Им выплатят три миллиона рублей. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рабочие Алексей Амозов и Кирилл Лоскутов работали на опасном участке шахты «Кальинской» (Североуральск), на который отказывались идти более старшие коллеги. Об этом заявила мама первого шахтера Татьяна Нурисламова. «Мы по разговорам рабочих знаем, что это был опасный забой. Старшие забойщики отказывались туда идти, выкручивались всегда как-то. [Мой сын и Лоскутов] пошли туда не по своей воле, их начальник участка заставил. Мне и сын говорил, что нельзя там работать», — сказала URA.RU женщина. По ее словам, 26-летний Лоскутов был учеником Амозова. Вне работы они не общались. По словам мамы, Алексей возмущался, что его отправляют работать на этот участок с молодым напарником (Амозов старше его на пять лет). Обвал в шахте произошел утром 25 марта. К месту оперативно прибыли спасатели и врачи. Они смогли вытащить Амозова, его увезли в одну из больниц Краснотурьинска. Лоскутов скончался. Руководство «Североуральского бокситового рудника» («СУБР») окажет всю необходимую помощь семье погибшего. Им выплатят три миллиона рублей. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.