25 марта 2024

Выжившего под завалами свердловского шахтера срочно перевезли в Краснотурьинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
Шахтера увезли из Североуральского округа (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Североуральске произошел обвал на шахте «Кальинская» СУБРа

Рабочего Алексея Амозова, угодившего под завал в шахте «Кальинская» (Североуральск, Свердловская область), увезли на операцию в одну из больниц Краснотурьинска. Об этом URA.RU рассказала его мама Татьяна Нурисламова.

«Мы еще ничего не знаем, идет операция. Нас к нему не пускают, его увезли в Краснотурьинск. В больницу к сыну поеду, когда дадут разрешение. [О ходе операции] ничего говорить не буду, он весь переломанный, там месиво, и почки, и кости, все на свете. Мы точно знаем лишь, что идет операция, потому что почки нужно заводить током», — сообщила мама пострадавшего шахтера.

В пресс-службе минздрава Свердловской области URA.RU ответили: «Данная информация относится к врачебной тайне. Если ее не озвучивают родственникам, то вам тем более».

Амозов работал в шахтах около десяти лет. По словам матери, сначала он с отцом трудился в шахте №15, потом ее закрыли, а рабочих распределили по другим местам. Алексей попал в шахту «Кальинская».

Обвал на глубине 1130 метров произошел 25 марта в 04:22. Обрушение было вызвано горным ударом. О том, что сын попал в беду, Татьяна Нурисламова узнала спустя пять часов. Спасением занимались сотрудники горноспасательного отряда и наиболее опытные шахтеры предприятия. Напарник Амозова — 26-летний Кирилл Лоскутов — не выжил. «СУБР» выплатит его семье три миллиона рублей. Всю актуальную информацию о ЧП URA.RU собирает в отдельном сюжете.

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Рабочего Алексея Амозова, угодившего под завал в шахте «Кальинская» (Североуральск, Свердловская область), увезли на операцию в одну из больниц Краснотурьинска. Об этом URA.RU рассказала его мама Татьяна Нурисламова. «Мы еще ничего не знаем, идет операция. Нас к нему не пускают, его увезли в Краснотурьинск. В больницу к сыну поеду, когда дадут разрешение. [О ходе операции] ничего говорить не буду, он весь переломанный, там месиво, и почки, и кости, все на свете. Мы точно знаем лишь, что идет операция, потому что почки нужно заводить током», — сообщила мама пострадавшего шахтера. В пресс-службе минздрава Свердловской области URA.RU ответили: «Данная информация относится к врачебной тайне. Если ее не озвучивают родственникам, то вам тем более». Амозов работал в шахтах около десяти лет. По словам матери, сначала он с отцом трудился в шахте №15, потом ее закрыли, а рабочих распределили по другим местам. Алексей попал в шахту «Кальинская». Обвал на глубине 1130 метров произошел 25 марта в 04:22. Обрушение было вызвано горным ударом. О том, что сын попал в беду, Татьяна Нурисламова узнала спустя пять часов. Спасением занимались сотрудники горноспасательного отряда и наиболее опытные шахтеры предприятия. Напарник Амозова — 26-летний Кирилл Лоскутов — не выжил. «СУБР» выплатит его семье три миллиона рублей. Всю актуальную информацию о ЧП URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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