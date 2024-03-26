26 марта 2024

Соликамская епархия: пожар в мужском монастыре устроили подростки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, пожар, огонь
В результате пожара в монастыре погибли домашние животные (архивное фото) Фото:

В Пермском крае пожар на территории Свято-Троицкого мужского монастыря произошел по вине местных подростков. Об этом сообщила на своем сайте Соликамская епархия. В сообщении также сказано, что в результате ЧП погибли домашние животные.

«Днем 27 марта на территории Соликамского Свято-Троицкого мужского монастыря произошло возгорание. Пожар был спровоцирован небрежным обращением с огнем подростками, которые неоднократно были замечены вблизи хозяйственных построек и выпроваживались за пределы обители. Огонь быстро охватил старый деревянный сарай. Жертв и пострадавших среди людей нет. К сожалению, погибли домашние животные», — сообщается на сайте епархии.

Пожар на территории монастыря был локализован силами МЧС в 12:48. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Соликамский Свято-Троицкий мужской монастырь является памятником архитектуры, который был основан в 1608 году.

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В Пермском крае пожар на территории Свято-Троицкого мужского монастыря произошел по вине местных подростков. Об этом сообщила на своем сайте Соликамская епархия. В сообщении также сказано, что в результате ЧП погибли домашние животные. «Днем 27 марта на территории Соликамского Свято-Троицкого мужского монастыря произошло возгорание. Пожар был спровоцирован небрежным обращением с огнем подростками, которые неоднократно были замечены вблизи хозяйственных построек и выпроваживались за пределы обители. Огонь быстро охватил старый деревянный сарай. Жертв и пострадавших среди людей нет. К сожалению, погибли домашние животные», — сообщается на сайте епархии. Пожар на территории монастыря был локализован силами МЧС в 12:48. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Соликамский Свято-Троицкий мужской монастырь является памятником архитектуры, который был основан в 1608 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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