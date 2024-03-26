Соликамская епархия: пожар в мужском монастыре устроили подростки. Фото

27 марта 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

В результате пожара в монастыре погибли домашние животные (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Пермском крае пожар на территории Свято-Троицкого мужского монастыря произошел по вине местных подростков. Об этом сообщила на своем сайте Соликамская епархия. В сообщении также сказано, что в результате ЧП погибли домашние животные. «Днем 27 марта на территории Соликамского Свято-Троицкого мужского монастыря произошло возгорание. Пожар был спровоцирован небрежным обращением с огнем подростками, которые неоднократно были замечены вблизи хозяйственных построек и выпроваживались за пределы обители. Огонь быстро охватил старый деревянный сарай. Жертв и пострадавших среди людей нет. К сожалению, погибли домашние животные», — сообщается на сайте епархии. Пожар на территории монастыря был локализован силами МЧС в 12:48. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Соликамский Свято-Троицкий мужской монастырь является памятником архитектуры, который был основан в 1608 году. Фото сайта Соликамской епархии Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае пожар на территории Свято-Троицкого мужского монастыря произошел по вине местных подростков. Об этом сообщила на своем сайте Соликамская епархия. В сообщении также сказано, что в результате ЧП погибли домашние животные. «Днем 27 марта на территории Соликамского Свято-Троицкого мужского монастыря произошло возгорание. Пожар был спровоцирован небрежным обращением с огнем подростками, которые неоднократно были замечены вблизи хозяйственных построек и выпроваживались за пределы обители. Огонь быстро охватил старый деревянный сарай. Жертв и пострадавших среди людей нет. К сожалению, погибли домашние животные», — сообщается на сайте епархии. Пожар на территории монастыря был локализован силами МЧС в 12:48. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Соликамский Свято-Троицкий мужской монастырь является памятником архитектуры, который был основан в 1608 году.