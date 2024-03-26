В Пермском крае пожар на территории Свято-Троицкого мужского монастыря произошел по вине местных подростков. Об этом сообщила на своем сайте Соликамская епархия. В сообщении также сказано, что в результате ЧП погибли домашние животные.
«Днем 27 марта на территории Соликамского Свято-Троицкого мужского монастыря произошло возгорание. Пожар был спровоцирован небрежным обращением с огнем подростками, которые неоднократно были замечены вблизи хозяйственных построек и выпроваживались за пределы обители. Огонь быстро охватил старый деревянный сарай. Жертв и пострадавших среди людей нет. К сожалению, погибли домашние животные», — сообщается на сайте епархии.
Пожар на территории монастыря был локализован силами МЧС в 12:48. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Соликамский Свято-Троицкий мужской монастырь является памятником архитектуры, который был основан в 1608 году.
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