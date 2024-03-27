27 марта 2024

Челябинская группа «Метран» за год провела массовый набор персонала

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая книжка. Челябинск, трудовая книжка, кадровик, трудоустройство, работа, безработные
Приборостроительный холдинг увеличил численность на 27% за год Фото:

Группа компаний «Метран» в Челябинске в течение 2023 года массово увеличила численность персонала. Как рассказали в пресс-службе регионального минпрома, холдинг увеличил численность на 150 сотрудников до 700 человек. Рост составил 27%.

«Приборостроительная компания „Метран“, известная на отечественном рынке современных интеллектуальных средств измерений, за год трудоустроила 150 новых сотрудников. Такой активный набор связан с расширением производственных мощностей и увеличением числа заказов», — заявили в минпроме.

Директор по персоналу группы Мария Дмитриенко отметила, что новым сотрудникам в холдинге помогают освоиться опытные специалисты. Уровень текучести кадров не превышает 6%. Компания активно сотрудничает с Южно-Уральским госуниверситетом и Челябинским госуниверситетом, привлекая молодых специалистов.

Кадры нужны, поскольку «Метран» инвестирует средства в разработку новых продуктов и планирует дальнейшее расширение производства. В 2023 году компания впервые осуществила поставку своей продукции в Узбекистан. Поддержку оказывают власти. Региональный Фонд развития промышленности предоставил «Метрану» возмещение в размере 12 млн рублей. Деньги направлены на разработку следующего поколения интеллектуальных средств измерения давления, ожидаемых на рынке.

Новые сотрудники включаются в выпуск высокотехнологичной продукции
Новые сотрудники включаются в выпуск высокотехнологичной продукции
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Группа компаний «Метран» в Челябинске в течение 2023 года массово увеличила численность персонала. Как рассказали в пресс-службе регионального минпрома, холдинг увеличил численность на 150 сотрудников до 700 человек. Рост составил 27%. «Приборостроительная компания „Метран“, известная на отечественном рынке современных интеллектуальных средств измерений, за год трудоустроила 150 новых сотрудников. Такой активный набор связан с расширением производственных мощностей и увеличением числа заказов», — заявили в минпроме. Директор по персоналу группы Мария Дмитриенко отметила, что новым сотрудникам в холдинге помогают освоиться опытные специалисты. Уровень текучести кадров не превышает 6%. Компания активно сотрудничает с Южно-Уральским госуниверситетом и Челябинским госуниверситетом, привлекая молодых специалистов. Кадры нужны, поскольку «Метран» инвестирует средства в разработку новых продуктов и планирует дальнейшее расширение производства. В 2023 году компания впервые осуществила поставку своей продукции в Узбекистан. Поддержку оказывают власти. Региональный Фонд развития промышленности предоставил «Метрану» возмещение в размере 12 млн рублей. Деньги направлены на разработку следующего поколения интеллектуальных средств измерения давления, ожидаемых на рынке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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