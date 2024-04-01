Челябинский генерал МВД Скоков провел кадровые перестановки в ведомстве

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Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Михаил Скоков назначил нового руководителя саткинской полиции Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков провел кадровые перестановки в ведомстве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, место ушедшего в отставку начальника полиции Саткинского района Ашота Ковхоянца занял Алексей Шубин.

«Вышедшего в отставку Ашота Ковхоянца сменил Алексей Шубин, ранее возглавлявший аналогичное подразделение в Варненском районе. Представляя личному составу нового руководителя территориального органа внутренних дел, Скоков отметил, что Шубин зарекомендовал себя только с положительной стороны, занимая руководящую должность на прежнем месте службы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Скоков в своем обращении к Шубину сделал акцент на создании комфортных условий несения службы подчиненными сотрудниками. Он также отметил, что саткинская полиция существенно улучшила результаты работы и выразил надежду, что положительная динамика сохранится в последующем. В ответном слове подполковник полиции Алексей Шубин поблагодарил Михаила Скокова за оказанное доверие и заверил, что максимально приложит усилия по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в районе, сделает все возможное, чтобы люди гордились своей полицией.

Ковхоянц пробыл в статусе руководителя районного отделения полиции чуть меньше года. В мае прошлого года его направили для службы из Северной Осетии.

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Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков провел кадровые перестановки в ведомстве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, место ушедшего в отставку начальника полиции Саткинского района Ашота Ковхоянца занял Алексей Шубин. «Вышедшего в отставку Ашота Ковхоянца сменил Алексей Шубин, ранее возглавлявший аналогичное подразделение в Варненском районе. Представляя личному составу нового руководителя территориального органа внутренних дел, Скоков отметил, что Шубин зарекомендовал себя только с положительной стороны, занимая руководящую должность на прежнем месте службы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Скоков в своем обращении к Шубину сделал акцент на создании комфортных условий несения службы подчиненными сотрудниками. Он также отметил, что саткинская полиция существенно улучшила результаты работы и выразил надежду, что положительная динамика сохранится в последующем. В ответном слове подполковник полиции Алексей Шубин поблагодарил Михаила Скокова за оказанное доверие и заверил, что максимально приложит усилия по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в районе, сделает все возможное, чтобы люди гордились своей полицией. Ковхоянц пробыл в статусе руководителя районного отделения полиции чуть меньше года. В мае прошлого года его направили для службы из Северной Осетии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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