Челябинский генерал МВД Скоков провел кадровые перестановки в ведомстве

01 апреля 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Михаил Скоков назначил нового руководителя саткинской полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков провел кадровые перестановки в ведомстве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, место ушедшего в отставку начальника полиции Саткинского района Ашота Ковхоянца занял Алексей Шубин. «Вышедшего в отставку Ашота Ковхоянца сменил Алексей Шубин, ранее возглавлявший аналогичное подразделение в Варненском районе. Представляя личному составу нового руководителя территориального органа внутренних дел, Скоков отметил, что Шубин зарекомендовал себя только с положительной стороны, занимая руководящую должность на прежнем месте службы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Скоков в своем обращении к Шубину сделал акцент на создании комфортных условий несения службы подчиненными сотрудниками. Он также отметил, что саткинская полиция существенно улучшила результаты работы и выразил надежду, что положительная динамика сохранится в последующем. В ответном слове подполковник полиции Алексей Шубин поблагодарил Михаила Скокова за оказанное доверие и заверил, что максимально приложит усилия по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в районе, сделает все возможное, чтобы люди гордились своей полицией. Ковхоянц пробыл в статусе руководителя районного отделения полиции чуть меньше года. В мае прошлого года его направили для службы из Северной Осетии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков провел кадровые перестановки в ведомстве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, место ушедшего в отставку начальника полиции Саткинского района Ашота Ковхоянца занял Алексей Шубин. «Вышедшего в отставку Ашота Ковхоянца сменил Алексей Шубин, ранее возглавлявший аналогичное подразделение в Варненском районе. Представляя личному составу нового руководителя территориального органа внутренних дел, Скоков отметил, что Шубин зарекомендовал себя только с положительной стороны, занимая руководящую должность на прежнем месте службы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Скоков в своем обращении к Шубину сделал акцент на создании комфортных условий несения службы подчиненными сотрудниками. Он также отметил, что саткинская полиция существенно улучшила результаты работы и выразил надежду, что положительная динамика сохранится в последующем. В ответном слове подполковник полиции Алексей Шубин поблагодарил Михаила Скокова за оказанное доверие и заверил, что максимально приложит усилия по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в районе, сделает все возможное, чтобы люди гордились своей полицией. Ковхоянц пробыл в статусе руководителя районного отделения полиции чуть меньше года. В мае прошлого года его направили для службы из Северной Осетии.