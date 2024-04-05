В Миассе ввели режим повышенной готовности

05 апреля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

В Миассе ввели режим повышенной готовности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года В Миассе (Челябинская область) 5 апреля ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления села Смородинка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «На территории Миасского городского округа введен режим повышенной готовности. В селе Смородинка существует угроза подтопления дорожного полотна», — уточнили в пресс-службе. В мэрии добавили, что в настоящее время угрозы здоровью и жизни населения нет. На месте развернут оперативный штаб. Местных жителей просят воздержаться от поездок в район Смородинки. Ведутся дорожные работы по недопущению размыва полотна. По состоянию на 5 апреля режим повышенной готовности из-за паводков действует в Коркинском, Чесменском и Карталинском районах. На территории Варненского, Брединского и Нагайбакского районов введен режим ЧС. Губернатор Алексей Текслер поручил финансово помочь домохозяйствам, потерявшим имущество в результате паводка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе (Челябинская область) 5 апреля ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления села Смородинка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «На территории Миасского городского округа введен режим повышенной готовности. В селе Смородинка существует угроза подтопления дорожного полотна», — уточнили в пресс-службе. В мэрии добавили, что в настоящее время угрозы здоровью и жизни населения нет. На месте развернут оперативный штаб. Местных жителей просят воздержаться от поездок в район Смородинки. Ведутся дорожные работы по недопущению размыва полотна. По состоянию на 5 апреля режим повышенной готовности из-за паводков действует в Коркинском, Чесменском и Карталинском районах. На территории Варненского, Брединского и Нагайбакского районов введен режим ЧС. Губернатор Алексей Текслер поручил финансово помочь домохозяйствам, потерявшим имущество в результате паводка.