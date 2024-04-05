Волочкова готова пиарить лучших свердловских банщиков

Известная российская балерина Анастасия Волочкова готова познакомиться с «Уральской банной гильдии», которая появилась летом 2023 года в Екатеринбурге, и продвигать бренд в массы. В этом медийная личность призналась корреспонденту URA.RU.
«Мне было бы интересно и с основателями познакомиться, и амбассадором стать. Потому что меня называют „Банщицей России“. Когда я парюсь в бане и меня парят три банщика, они просто убегают в какой-то момент. Я парюсь с 13-ти лет, очень жестко и сильно. Баня для меня — образ жизни, часть моей спортивной составляющей. Мне вообще кажется, что надо создать свой банный комплекс, который будет назваться „Волочковские бани“», — рассказала Волочкова.
Также беседе с URA.RU балерина поведала о мужчине мечты и недавнем скандале с Никитой Джигурдой. Также Волочкова раскрыла секрет, какие места она посещает, когда приезжает в Екатеринбург.
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