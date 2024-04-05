Волочкова готова пиарить лучших свердловских банщиков

Волочкова согласилась стать амбассадором «Уральской банной гильдии»
© Служба новостей «URA.RU»
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Анастасия Волочкова на Неделе моды в кластере Домна. Екатеринбург, волочкова анастасия, модный показ, показ мод
Анастасия Волочкова обожает бани Фото:

Известная российская балерина Анастасия Волочкова готова познакомиться с «Уральской банной гильдии», которая появилась летом 2023 года в Екатеринбурге, и продвигать бренд в массы. В этом медийная личность призналась корреспонденту URA.RU.

«Мне было бы интересно и с основателями познакомиться, и амбассадором стать. Потому что меня называют „Банщицей России“. Когда я парюсь в бане и меня парят три банщика, они просто убегают в какой-то момент. Я парюсь с 13-ти лет, очень жестко и сильно. Баня для меня — образ жизни, часть моей спортивной составляющей. Мне вообще кажется, что надо создать свой банный комплекс, который будет назваться „Волочковские бани“», — рассказала Волочкова.

Также беседе с URA.RU балерина поведала о мужчине мечты и недавнем скандале с Никитой Джигурдой. Также Волочкова раскрыла секрет, какие места она посещает, когда приезжает в Екатеринбург.

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Известная российская балерина Анастасия Волочкова готова познакомиться с «Уральской банной гильдии», которая появилась летом 2023 года в Екатеринбурге, и продвигать бренд в массы. В этом медийная личность призналась корреспонденту URA.RU. «Мне было бы интересно и с основателями познакомиться, и амбассадором стать. Потому что меня называют „Банщицей России“. Когда я парюсь в бане и меня парят три банщика, они просто убегают в какой-то момент. Я парюсь с 13-ти лет, очень жестко и сильно. Баня для меня — образ жизни, часть моей спортивной составляющей. Мне вообще кажется, что надо создать свой банный комплекс, который будет назваться „Волочковские бани“», — рассказала Волочкова. Также беседе с URA.RU балерина поведала о мужчине мечты и недавнем скандале с Никитой Джигурдой. Также Волочкова раскрыла секрет, какие места она посещает, когда приезжает в Екатеринбург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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