Россиянам раскрыли, как сохранить здоровье в зрелом возрасте

Терапевт Драпкина: в зрелом возрасте нужно регулярно проводить обследования

07 апреля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Для сохранения здоровья нужно вести активный образ жизни (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Чтобы сохранить здоровье в возрасте от 45 до 59 лет, нужно начать вести здоровый образ жизни и регулярно проводить обследования. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. «В возрасте от 45 до 59 лет человек находится в периоде зрелости, в организме постепенно начинаются процессы старения… Еще не поздно начать вести здоровый образ жизни, если человек не делал этого раньше. Регулярные осмотры и обследования становятся обязательным условием. Они позволят не только выявить факторы риска, но и на ранней стадии предотвратить или замедлить развитие хронических болезней», — сказала врач, передает РИА Новости. Также специалист объяснила, что в возрасте от 18 до 44 лет важно создать основу для будущего здорового образа жизни. Необходимо правильно питаться, заниматься физической активностью, поддерживать нормальный вес, следить за сном и отдыхом, избавиться от вредных привычек и научиться управлять стрессом. Она отметила, что после 60 лет важно предотвратить развитие серьезных осложнений, поддерживать физическую и умственную активность. Исследования показали, что даже в возрасте 70-80 лет изменение диеты и образа жизни существенно снижает риск хронических заболеваний. Дополнительно рекомендуется пить достаточно жидкости и обсудить с врачом возможность приема дополнительных нутриентов. Забота о когнитивном здоровье также важна, и лучший способ — обучение новому, изучение языков, чтение, работа с компьютером, общение с близкими. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы сохранить здоровье в возрасте от 45 до 59 лет, нужно начать вести здоровый образ жизни и регулярно проводить обследования. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. «В возрасте от 45 до 59 лет человек находится в периоде зрелости, в организме постепенно начинаются процессы старения… Еще не поздно начать вести здоровый образ жизни, если человек не делал этого раньше. Регулярные осмотры и обследования становятся обязательным условием. Они позволят не только выявить факторы риска, но и на ранней стадии предотвратить или замедлить развитие хронических болезней», — сказала врач, передает РИА Новости. Также специалист объяснила, что в возрасте от 18 до 44 лет важно создать основу для будущего здорового образа жизни. Необходимо правильно питаться, заниматься физической активностью, поддерживать нормальный вес, следить за сном и отдыхом, избавиться от вредных привычек и научиться управлять стрессом. Она отметила, что после 60 лет важно предотвратить развитие серьезных осложнений, поддерживать физическую и умственную активность. Исследования показали, что даже в возрасте 70-80 лет изменение диеты и образа жизни существенно снижает риск хронических заболеваний. Дополнительно рекомендуется пить достаточно жидкости и обсудить с врачом возможность приема дополнительных нутриентов. Забота о когнитивном здоровье также важна, и лучший способ — обучение новому, изучение языков, чтение, работа с компьютером, общение с близкими.