Моргенштерн* пообещал помочь жителям Орска, которым затопило дома

08 апреля 2024 в 02:28 Размер текста - 17 +

Фонд рэпера начал закупать гуманитарную помощь (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) пообещал отправить гуманитарную помощь жителям Орска, которым затопило дома. Об этом сообщил сам музыкант. «Орск! Наш фонд уже начал закупать гуманитарную помощь, скоро отправим фуру. Следим за ситуацией», — пишет рэпер в своем telegram-канале. В Орске, Оренбургская область, 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Подтопило более 4400 домов. Позже произошел еще один прорыв в районе поселка Никель. По поручению президента РФ Владимира Путина в Орск прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU. *Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) пообещал отправить гуманитарную помощь жителям Орска, которым затопило дома. Об этом сообщил сам музыкант. «Орск! Наш фонд уже начал закупать гуманитарную помощь, скоро отправим фуру. Следим за ситуацией», — пишет рэпер в своем telegram-канале. В Орске, Оренбургская область, 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Подтопило более 4400 домов. Позже произошел еще один прорыв в районе поселка Никель. По поручению президента РФ Владимира Путина в Орск прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU. *Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов