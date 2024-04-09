09 апреля 2024

Челябинцев ожидает потепление с дождями

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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , погода, м5, непогода, плохая видимость, автотранспорт, трасса м5, ливень, дорога, дождь, метеоусловия
Потепление принесло в Челябинск дожди Фото:

В пятницу, 12 апреля, температура воздуха составит +14 градусов. При этом относительно теплая погода принесет с собой дожди. Об этом рассказали синоптики «Гисметео».

«В четверг, 11 апреля, дневная температура в Челябинске будет доходить до +10, а 12 апреля, в пятницу, воздух прогреется до +14. При этом 12 и 13 апреля возможны небольшие дожди», — отмечается на сайте «Гисметео».

Самым прохладным на неделе станет день 10 апреля, когда температура в течение суток будет колебаться от 2 до 5 градусов тепла. Ночные температуры также прогнозируются стабильно на плюсовой отметке.

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В пятницу, 12 апреля, температура воздуха составит +14 градусов. При этом относительно теплая погода принесет с собой дожди. Об этом рассказали синоптики «Гисметео». «В четверг, 11 апреля, дневная температура в Челябинске будет доходить до +10, а 12 апреля, в пятницу, воздух прогреется до +14. При этом 12 и 13 апреля возможны небольшие дожди», — отмечается на сайте «Гисметео». Самым прохладным на неделе станет день 10 апреля, когда температура в течение суток будет колебаться от 2 до 5 градусов тепла. Ночные температуры также прогнозируются стабильно на плюсовой отметке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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