Челябинцев ожидает потепление с дождями

В пятницу, 12 апреля, температура воздуха составит +14 градусов. При этом относительно теплая погода принесет с собой дожди. Об этом рассказали синоптики «Гисметео».
«В четверг, 11 апреля, дневная температура в Челябинске будет доходить до +10, а 12 апреля, в пятницу, воздух прогреется до +14. При этом 12 и 13 апреля возможны небольшие дожди», — отмечается на сайте «Гисметео».
Самым прохладным на неделе станет день 10 апреля, когда температура в течение суток будет колебаться от 2 до 5 градусов тепла. Ночные температуры также прогнозируются стабильно на плюсовой отметке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!