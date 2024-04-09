Природа Погода Челябинцев ожидает потепление с дождями 10 апреля 2024 в 00:22 Размер текста - 17 + Потепление принесло в Челябинск дожди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В пятницу, 12 апреля, температура воздуха составит +14 градусов. При этом относительно теплая погода принесет с собой дожди. Об этом рассказали синоптики «Гисметео». «В четверг, 11 апреля, дневная температура в Челябинске будет доходить до +10, а 12 апреля, в пятницу, воздух прогреется до +14. При этом 12 и 13 апреля возможны небольшие дожди», — отмечается на сайте «Гисметео». Самым прохладным на неделе станет день 10 апреля, когда температура в течение суток будет колебаться от 2 до 5 градусов тепла. Ночные температуры также прогнозируются стабильно на плюсовой отметке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В пятницу, 12 апреля, температура воздуха составит +14 градусов. При этом относительно теплая погода принесет с собой дожди. Об этом рассказали синоптики «Гисметео». «В четверг, 11 апреля, дневная температура в Челябинске будет доходить до +10, а 12 апреля, в пятницу, воздух прогреется до +14. При этом 12 и 13 апреля возможны небольшие дожди», — отмечается на сайте «Гисметео». Самым прохладным на неделе станет день 10 апреля, когда температура в течение суток будет колебаться от 2 до 5 градусов тепла. Ночные температуры также прогнозируются стабильно на плюсовой отметке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям