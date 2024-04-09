В Пермском крае названы районы с самыми покупаемыми участками под коттеджи

В Пермском крае чаще всего покупают дома в Юго-Камске и Усть-Качке

10 апреля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Пермяки строят дома недалеко от города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чаще всего жители Пермского края предпочитают покупать участки под строительство загородного дома в пригороде краевой столицы. Большим спросом пользуются такие направления как Юго-Камск и Усть-Качка, рассказала URA.RU старший специалист по недвижимости пермского агентства «Этажи» Марина Грищук. «Наибольшим спросом пользуются земельные участки в районах пригорода, до которых можно добраться за 30 минут из Перми. При этом большую заинтересованность вызывают видовые характеристики участков. Для строительства домов часто выбирают земли в поселке Юго-Камский, селах Усть-Качка и Лобаново, деревнях Жебреи, Канабеково и Нестюково, а также в Добрянском городском округе и локациях за Чусовским мостом», — рассказала Марина Грищук корреспонденту агентства. Она добавила, что сейчас стоимость участков по этим направлениям начинается от 500 тысяч рублей и может доходить до 3 млн рублей. Несмотря на цены, спрос на покупку земли не снижается, пермяки активно покупают участки и строят дома. Собеседница агентства уточнила, что строительство коттеджа выгоднее, чем покупка готового, так как ставки по ипотеке не возведение жилья ниже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чаще всего жители Пермского края предпочитают покупать участки под строительство загородного дома в пригороде краевой столицы. Большим спросом пользуются такие направления как Юго-Камск и Усть-Качка, рассказала URA.RU старший специалист по недвижимости пермского агентства «Этажи» Марина Грищук. «Наибольшим спросом пользуются земельные участки в районах пригорода, до которых можно добраться за 30 минут из Перми. При этом большую заинтересованность вызывают видовые характеристики участков. Для строительства домов часто выбирают земли в поселке Юго-Камский, селах Усть-Качка и Лобаново, деревнях Жебреи, Канабеково и Нестюково, а также в Добрянском городском округе и локациях за Чусовским мостом», — рассказала Марина Грищук корреспонденту агентства. Она добавила, что сейчас стоимость участков по этим направлениям начинается от 500 тысяч рублей и может доходить до 3 млн рублей. Несмотря на цены, спрос на покупку земли не снижается, пермяки активно покупают участки и строят дома. Собеседница агентства уточнила, что строительство коттеджа выгоднее, чем покупка готового, так как ставки по ипотеке не возведение жилья ниже.