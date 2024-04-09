09 апреля 2024

В Пермском крае названы районы с самыми покупаемыми участками под коттеджи

В Пермском крае чаще всего покупают дома в Юго-Камске и Усть-Качке
© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный поселок Исток. Екатеринбург, коттедж, частный дом, строительная компания prinzip, загородная недвижимость, малоэтажное строительство
Пермяки строят дома недалеко от города Фото:

Чаще всего жители Пермского края предпочитают покупать участки под строительство загородного дома в пригороде краевой столицы. Большим спросом пользуются такие направления как Юго-Камск и Усть-Качка, рассказала URA.RU старший специалист по недвижимости пермского агентства «Этажи» Марина Грищук.

«Наибольшим спросом пользуются земельные участки в районах пригорода, до которых можно добраться за 30 минут из Перми. При этом большую заинтересованность вызывают видовые характеристики участков. Для строительства домов часто выбирают земли в поселке Юго-Камский, селах Усть-Качка и Лобаново, деревнях Жебреи, Канабеково и Нестюково, а также в Добрянском городском округе и локациях за Чусовским мостом», — рассказала Марина Грищук корреспонденту агентства.

Она добавила, что сейчас стоимость участков по этим направлениям начинается от 500 тысяч рублей и может доходить до 3 млн рублей. Несмотря на цены, спрос на покупку земли не снижается, пермяки активно покупают участки и строят дома. Собеседница агентства уточнила, что строительство коттеджа выгоднее, чем покупка готового, так как ставки по ипотеке не возведение жилья ниже.

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Чаще всего жители Пермского края предпочитают покупать участки под строительство загородного дома в пригороде краевой столицы. Большим спросом пользуются такие направления как Юго-Камск и Усть-Качка, рассказала URA.RU старший специалист по недвижимости пермского агентства «Этажи» Марина Грищук. «Наибольшим спросом пользуются земельные участки в районах пригорода, до которых можно добраться за 30 минут из Перми. При этом большую заинтересованность вызывают видовые характеристики участков. Для строительства домов часто выбирают земли в поселке Юго-Камский, селах Усть-Качка и Лобаново, деревнях Жебреи, Канабеково и Нестюково, а также в Добрянском городском округе и локациях за Чусовским мостом», — рассказала Марина Грищук корреспонденту агентства. Она добавила, что сейчас стоимость участков по этим направлениям начинается от 500 тысяч рублей и может доходить до 3 млн рублей. Несмотря на цены, спрос на покупку земли не снижается, пермяки активно покупают участки и строят дома. Собеседница агентства уточнила, что строительство коттеджа выгоднее, чем покупка готового, так как ставки по ипотеке не возведение жилья ниже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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