11 апреля 2024

Бастрыкин ищет след торговли детьми в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Поручение Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства
Поручение Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства Фото:

Глава Следственного комитет России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о предполагаемой торговле детьми на территории Прикамья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверок по фактам возможного похищения детей в Волгоградской области, Республике Коми и Пермском крае. В региональных управлениях СКР по озвученным фактам начаты проверки», — написано в telegram-канале ведомства.

Поводом для этого послужил эфир на одном из телеканалов, где обсуждалась история жительницы города Ленинска, утверждавшей, что рожденный ею 30 лет назад ребенок был похищен из роддома. На передаче были озвучены новые факты предполагаемого вывоза детей из Волгоградской области в иностранные государства. Также сообщалось о возможных случаях в Пермском крае и Республике Коми.

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Глава Следственного комитет России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о предполагаемой торговле детьми на территории Прикамья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверок по фактам возможного похищения детей в Волгоградской области, Республике Коми и Пермском крае. В региональных управлениях СКР по озвученным фактам начаты проверки», — написано в telegram-канале ведомства. Поводом для этого послужил эфир на одном из телеканалов, где обсуждалась история жительницы города Ленинска, утверждавшей, что рожденный ею 30 лет назад ребенок был похищен из роддома. На передаче были озвучены новые факты предполагаемого вывоза детей из Волгоградской области в иностранные государства. Также сообщалось о возможных случаях в Пермском крае и Республике Коми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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