Bild: напавший на ТЦ в Сиднее террорист работал в эскорте и интересовался ножами

15 апреля 2024 в 06:54 Размер текста - 17 +

Террорист был психически не здоров и проходил лечение, пишет Bild Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Напавший на ТЦ в Сиднее террорист был психически не здоров, он проходил лечение на протяжении многих лет, а также оказывал эскорт-услуги. Об этом сообщает Bild. «У этого джентльмена было диагностировано психическое заболевание в возрасте 17 лет, и он лечился на протяжении многих лет. 40-летний мужчина был известен полиции и, как сообщается, очень интересовался ножами. Он предлагал услуги эскорта, ведя тайную жизнь в интернете. У него были профили на различных эскорт-сайтах», — говорится в материале. Согласно данным полиции, психическое здоровье террориста за последние годы ухудшилось. В торговом центре Сиднея произошло нападение, осуществленное 40-летним Джоэлом Коши. Однако один из посетителей, вооружившись металлическим приспособлением, встал на пути агрессора и крикнул ему по-русски: «Не подходи!». Позднее выяснилось, что противостоящий террористу — украинец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Напавший на ТЦ в Сиднее террорист был психически не здоров, он проходил лечение на протяжении многих лет, а также оказывал эскорт-услуги. Об этом сообщает Bild. «У этого джентльмена было диагностировано психическое заболевание в возрасте 17 лет, и он лечился на протяжении многих лет. 40-летний мужчина был известен полиции и, как сообщается, очень интересовался ножами. Он предлагал услуги эскорта, ведя тайную жизнь в интернете. У него были профили на различных эскорт-сайтах», — говорится в материале. Согласно данным полиции, психическое здоровье террориста за последние годы ухудшилось. В торговом центре Сиднея произошло нападение, осуществленное 40-летним Джоэлом Коши. Однако один из посетителей, вооружившись металлическим приспособлением, встал на пути агрессора и крикнул ему по-русски: «Не подходи!». Позднее выяснилось, что противостоящий террористу — украинец.