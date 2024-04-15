Bild: напавший на ТЦ в Сиднее террорист работал в эскорте и интересовался ножами

Напавший на ТЦ в Сиднее террорист был психически не здоров, он проходил лечение на протяжении многих лет, а также оказывал эскорт-услуги. Об этом сообщает Bild.
«У этого джентльмена было диагностировано психическое заболевание в возрасте 17 лет, и он лечился на протяжении многих лет. 40-летний мужчина был известен полиции и, как сообщается, очень интересовался ножами. Он предлагал услуги эскорта, ведя тайную жизнь в интернете. У него были профили на различных эскорт-сайтах», — говорится в материале. Согласно данным полиции, психическое здоровье террориста за последние годы ухудшилось.
В торговом центре Сиднея произошло нападение, осуществленное 40-летним Джоэлом Коши. Однако один из посетителей, вооружившись металлическим приспособлением, встал на пути агрессора и крикнул ему по-русски: «Не подходи!». Позднее выяснилось, что противостоящий террористу — украинец.
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Напавший на ТЦ в Сиднее террорист был психически не здоров, он проходил лечение на протяжении многих лет, а также оказывал эскорт-услуги. Об этом сообщает Bild. «У этого джентльмена было диагностировано психическое заболевание в возрасте 17 лет, и он лечился на протяжении многих лет. 40-летний мужчина был известен полиции и, как сообщается, очень интересовался ножами. Он предлагал услуги эскорта, ведя тайную жизнь в интернете. У него были профили на различных эскорт-сайтах», — говорится в материале. Согласно данным полиции, психическое здоровье террориста за последние годы ухудшилось. В торговом центре Сиднея произошло нападение, осуществленное 40-летним Джоэлом Коши. Однако один из посетителей, вооружившись металлическим приспособлением, встал на пути агрессора и крикнул ему по-русски: «Не подходи!». Позднее выяснилось, что противостоящий террористу — украинец.