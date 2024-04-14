14 апреля 2024

Защитивший посетителей ТЦ в Сиднее от террориста оказался украинцем

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Террорист напал с ножом на посетителей ТЦ в Сиднее Фото:

Русскоговорящий мужчина, который противостоял нападавшему с ножом в торговом центре Bondi Junction в Сиднее, оказался гражданином Украины. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Австралии.

«По сообщениям австралийских СМИ, мужчина оказался украинцем», — сказали в посольстве, передает РБК. В дипломатической миссии уточнили, что личность защитника не установлена и посольство не имеет возможности ее разыскать.

Ранее 40-летний Джоэл Коши напал на людей в одном из торговых центров Сиднея. Один из посетителей с металлической стойкой преградил путь нападавшему, крича ему на русском языке: «Не подходи!». Предполагалось также, что мужчина является русским.

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Русскоговорящий мужчина, который противостоял нападавшему с ножом в торговом центре Bondi Junction в Сиднее, оказался гражданином Украины. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Австралии. «По сообщениям австралийских СМИ, мужчина оказался украинцем», — сказали в посольстве, передает РБК. В дипломатической миссии уточнили, что личность защитника не установлена и посольство не имеет возможности ее разыскать. Ранее 40-летний Джоэл Коши напал на людей в одном из торговых центров Сиднея. Один из посетителей с металлической стойкой преградил путь нападавшему, крича ему на русском языке: «Не подходи!». Предполагалось также, что мужчина является русским.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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