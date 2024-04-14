Происшествия Защитивший посетителей ТЦ в Сиднее от террориста оказался украинцем 15 апреля 2024 в 00:20 Размер текста - 17 + Террорист напал с ножом на посетителей ТЦ в Сиднее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Русскоговорящий мужчина, который противостоял нападавшему с ножом в торговом центре Bondi Junction в Сиднее, оказался гражданином Украины. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Австралии. «По сообщениям австралийских СМИ, мужчина оказался украинцем», — сказали в посольстве, передает РБК. В дипломатической миссии уточнили, что личность защитника не установлена и посольство не имеет возможности ее разыскать. Ранее 40-летний Джоэл Коши напал на людей в одном из торговых центров Сиднея. Один из посетителей с металлической стойкой преградил путь нападавшему, крича ему на русском языке: «Не подходи!». Предполагалось также, что мужчина является русским. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Русскоговорящий мужчина, который противостоял нападавшему с ножом в торговом центре Bondi Junction в Сиднее, оказался гражданином Украины. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Австралии. «По сообщениям австралийских СМИ, мужчина оказался украинцем», — сказали в посольстве, передает РБК. В дипломатической миссии уточнили, что личность защитника не установлена и посольство не имеет возможности ее разыскать. Ранее 40-летний Джоэл Коши напал на людей в одном из торговых центров Сиднея. Один из посетителей с металлической стойкой преградил путь нападавшему, крича ему на русском языке: «Не подходи!». Предполагалось также, что мужчина является русским. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям