Защитивший посетителей ТЦ в Сиднее от террориста оказался украинцем

Русскоговорящий мужчина, который противостоял нападавшему с ножом в торговом центре Bondi Junction в Сиднее, оказался гражданином Украины. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Австралии.
«По сообщениям австралийских СМИ, мужчина оказался украинцем», — сказали в посольстве, передает РБК. В дипломатической миссии уточнили, что личность защитника не установлена и посольство не имеет возможности ее разыскать.
Ранее 40-летний Джоэл Коши напал на людей в одном из торговых центров Сиднея. Один из посетителей с металлической стойкой преградил путь нападавшему, крича ему на русском языке: «Не подходи!». Предполагалось также, что мужчина является русским.
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