14 апреля 2024

В Перми для репетиции Парада Победы перекроют центр города

Репетиции Парада Победы с перекрытием улиц пройдут в Перми 4 и 7 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фото для календаря Ура Ру. Пермь, суворовцы на параде
Для репетиции парада перекроют улицы Перми (архивное фото) Фото:

В Перми идет подготовка к празднованию 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. 4 и 7 мая в центре города пройдут репетиции военного парада. Из-за этого движение транспорта по центральным улицам перекроют, рассказали в гордуме.

«Репетиции Парада Победы запланированы на 4 и 7 мая. 4 мая с 10:00 до 15:00 и 7 мая с 19:00 до 23:00 вводится запрет на движение по Комсомольскому проспекту от улицы Монастырской до улицы Пушкина, а также по улицам Екатерининской и Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева», — сообщается на сайте Пермской городской думы.

Ранее URA.RU рассказывало, что ограничения движения ждут автомобилистов и в другие майские дни. Так, парковаться на центральных улицах Перми будет запрещено с 4 до 9 мая. На Октябрьской парковку запретят уже с вечера 1 мая и разрешат только с 24:00 11 мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми идет подготовка к празднованию 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. 4 и 7 мая в центре города пройдут репетиции военного парада. Из-за этого движение транспорта по центральным улицам перекроют, рассказали в гордуме. «Репетиции Парада Победы запланированы на 4 и 7 мая. 4 мая с 10:00 до 15:00 и 7 мая с 19:00 до 23:00 вводится запрет на движение по Комсомольскому проспекту от улицы Монастырской до улицы Пушкина, а также по улицам Екатерининской и Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева», — сообщается на сайте Пермской городской думы. Ранее URA.RU рассказывало, что ограничения движения ждут автомобилистов и в другие майские дни. Так, парковаться на центральных улицах Перми будет запрещено с 4 до 9 мая. На Октябрьской парковку запретят уже с вечера 1 мая и разрешат только с 24:00 11 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...