В Перми для репетиции Парада Победы перекроют центр города

Репетиции Парада Победы с перекрытием улиц пройдут в Перми 4 и 7 мая

Для репетиции парада перекроют улицы Перми (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми идет подготовка к празднованию 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. 4 и 7 мая в центре города пройдут репетиции военного парада. Из-за этого движение транспорта по центральным улицам перекроют, рассказали в гордуме.

«Репетиции Парада Победы запланированы на 4 и 7 мая. 4 мая с 10:00 до 15:00 и 7 мая с 19:00 до 23:00 вводится запрет на движение по Комсомольскому проспекту от улицы Монастырской до улицы Пушкина, а также по улицам Екатерининской и Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева», — сообщается на сайте Пермской городской думы.

Ранее URA.RU рассказывало, что ограничения движения ждут автомобилистов и в другие майские дни. Так, парковаться на центральных улицах Перми будет запрещено с 4 до 9 мая. На Октябрьской парковку запретят уже с вечера 1 мая и разрешат только с 24:00 11 мая.