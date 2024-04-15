В Белом доме заявили, что не хотят войны с Ираном

США не принимают участия в разработке ответных мер Израиля на воздушное нападение со стороны Ирана. Война с Ираном не входит в планы Вашингтона, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Война с Ираном не входит в наши планы. Мы стремимся избежать усугубления региональных напряженностей и готовы предпринять все необходимые шаги для защиты Израиля», — прокомментировал Кирби, слова которого опубликованы на официальном сайте Белого дома.
Ответное действие Ирана, осуществленное Корпусом стражей исламской революции (КСИР), произошло ночью 14 апреля и было направлено против Израиля в качестве реакции на уничтожение иранского консульства в Сирии. Согласно различным источникам, в атаке были использованы сотни ракет и беспилотников, в том числе дроны Shahed и гиперзвуковые ракеты типа «Фаттах» и «Фаттах-2». Подробнее о произошедшем — в сюжете URA.RU.
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