В Белом доме заявили, что не хотят войны с Ираном

15 апреля 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

США не работают над ответом Израиля на нападение Ирана Фото: Сергей Русанов новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем США не принимают участия в разработке ответных мер Израиля на воздушное нападение со стороны Ирана. Война с Ираном не входит в планы Вашингтона, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Война с Ираном не входит в наши планы. Мы стремимся избежать усугубления региональных напряженностей и готовы предпринять все необходимые шаги для защиты Израиля», — прокомментировал Кирби, слова которого опубликованы на официальном сайте Белого дома. Ответное действие Ирана, осуществленное Корпусом стражей исламской революции (КСИР), произошло ночью 14 апреля и было направлено против Израиля в качестве реакции на уничтожение иранского консульства в Сирии. Согласно различным источникам, в атаке были использованы сотни ракет и беспилотников, в том числе дроны Shahed и гиперзвуковые ракеты типа «Фаттах» и «Фаттах-2». Подробнее о произошедшем — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США не принимают участия в разработке ответных мер Израиля на воздушное нападение со стороны Ирана. Война с Ираном не входит в планы Вашингтона, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Война с Ираном не входит в наши планы. Мы стремимся избежать усугубления региональных напряженностей и готовы предпринять все необходимые шаги для защиты Израиля», — прокомментировал Кирби, слова которого опубликованы на официальном сайте Белого дома. Ответное действие Ирана, осуществленное Корпусом стражей исламской революции (КСИР), произошло ночью 14 апреля и было направлено против Израиля в качестве реакции на уничтожение иранского консульства в Сирии. Согласно различным источникам, в атаке были использованы сотни ракет и беспилотников, в том числе дроны Shahed и гиперзвуковые ракеты типа «Фаттах» и «Фаттах-2». Подробнее о произошедшем — в сюжете URA.RU.