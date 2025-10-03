Представители бренда «Кириешки» высказались о судьбе компании после дела его владельца

ТАСС: производство продукции «Кириешки» ведется в обычном режиме
Представители «Кириешек» заявили, что работа сети ведется в обычном режиме
Представители «Кириешек» заявили, что работа сети ведется в обычном режиме Фото:

Производитель популярных сухариков «Кириешки» продолжает свою деятельность в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Производство, поставки продукции и работа розничной сети ведутся в обычном режиме, рисков прекращения поставок нет», — приводит слова компании ТАСС. Новость опубликована на сайте агентства.

Ранее сообщалось, что судебные приставы наложили арест на имущество братьев Николая и Дениса Штенгеловых, а также принадлежащую им компанию АО «Кондитерус Ком», владельцем которой являются известные бренды снеков «Кириешки» и «Яшкино». В надзорных органах хотят признать Штенгеловых экстремистами и требуют передать государству акции.

