Песков адресовал Минобороны вопрос о потерях России на СВО

17 апреля 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что во время СВО соблюдается гостайна Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кремль не может ответить на вопрос о потерях ВС РФ с начала СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, только Минобороны имеет право разглашать данную информацию. «В Кремле не дают информацию на этот счет. Она дается только со стороны Минобороны», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что в условиях СВО действует закон о гостайне. « В остальном, это прерогатива Минобороны», — подытожил Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кремль не может ответить на вопрос о потерях ВС РФ с начала СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, только Минобороны имеет право разглашать данную информацию. «В Кремле не дают информацию на этот счет. Она дается только со стороны Минобороны», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что в условиях СВО действует закон о гостайне. « В остальном, это прерогатива Минобороны», — подытожил Песков.