Песков адресовал Минобороны вопрос о потерях России на СВО

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что во время СВО соблюдается гостайна Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Кремль не может ответить на вопрос о потерях ВС РФ с начала СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, только Минобороны имеет право разглашать данную информацию.

«В Кремле не дают информацию на этот счет. Она дается только со стороны Минобороны», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU.

Он отметил, что в условиях СВО действует закон о гостайне. « В остальном, это прерогатива Минобороны», — подытожил Песков.

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Кремль не может ответить на вопрос о потерях ВС РФ с начала СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, только Минобороны имеет право разглашать данную информацию. «В Кремле не дают информацию на этот счет. Она дается только со стороны Минобороны», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что в условиях СВО действует закон о гостайне. « В остальном, это прерогатива Минобороны», — подытожил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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