Украинских бойцов заметили с макетами автоматов в Авдеевке

17 апреля 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

ВСУ использовали макет автомата, чтобы напугать людей, не разбирающихся в оружии, заявил Переверзев Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ в Авдеевке стояли на блокпостах с макетами автоматов в связи с нехваткой стрелкового вооружения. Об этом сообщил начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев. «Это говорит о том, что Украина чувствует не только снарядный голод, но и голод вооружений», — передает ТАСС слова Переверзева. Он добавил, что человек, который не разбирается в оружии, может спутать макет с настоящим автоматом. На такую реакцию и был расчет у украинской армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ в Авдеевке стояли на блокпостах с макетами автоматов в связи с нехваткой стрелкового вооружения. Об этом сообщил начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев. «Это говорит о том, что Украина чувствует не только снарядный голод, но и голод вооружений», — передает ТАСС слова Переверзева. Он добавил, что человек, который не разбирается в оружии, может спутать макет с настоящим автоматом. На такую реакцию и был расчет у украинской армии.