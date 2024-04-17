Украинских бойцов заметили с макетами автоматов в Авдеевке

ВСУ использовали макет автомата, чтобы напугать людей, не разбирающихся в оружии, заявил Переверзев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ в Авдеевке стояли на блокпостах с макетами автоматов в связи с нехваткой стрелкового вооружения. Об этом сообщил начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев.
«Это говорит о том, что Украина чувствует не только снарядный голод, но и голод вооружений», — передает ТАСС слова Переверзева. Он добавил, что человек, который не разбирается в оружии, может спутать макет с настоящим автоматом. На такую реакцию и был расчет у украинской армии.
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