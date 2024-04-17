Украинских бойцов заметили с макетами автоматов в Авдеевке

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
ВСУ использовали макет автомата, чтобы напугать людей, не разбирающихся в оружии, заявил Переверзев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ в Авдеевке стояли на блокпостах с макетами автоматов в связи с нехваткой стрелкового вооружения. Об этом сообщил начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев.

«Это говорит о том, что Украина чувствует не только снарядный голод, но и голод вооружений», — передает ТАСС слова Переверзева. Он добавил, что человек, который не разбирается в оружии, может спутать макет с настоящим автоматом. На такую реакцию и был расчет у украинской армии.

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ВСУ в Авдеевке стояли на блокпостах с макетами автоматов в связи с нехваткой стрелкового вооружения. Об этом сообщил начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев. «Это говорит о том, что Украина чувствует не только снарядный голод, но и голод вооружений», — передает ТАСС слова Переверзева. Он добавил, что человек, который не разбирается в оружии, может спутать макет с настоящим автоматом. На такую реакцию и был расчет у украинской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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