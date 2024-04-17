В Копейске массово увольняются воспитатели детского сада

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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Каргапольский район. Курган, воспитатель, детский сад, спальня, нянечка, сон час, детские кроватки, детский сон, дети спят
Нехватка педагогов в детском саду «Маленькая страна» составляет 14 человек Фото:

В Копейске Челябинской области массово увольняются воспитатели детского сада «Маленькая страна». За последние два месяца из учреждения уволилось шесть педагогов, а за детьми из-за нехватки кадров присматривают практиканты.

«Только за последние два месяца из детского сада ушли шесть педагогов. Родители уверяют, воспитатели увольняются исключительно из-за низких зарплат», — сообщает «31 канал».

В «Маленькой стране» воспитатели работают от десяти до 12 часов. Как сообщили родители «31 каналу», что из-за отсутствия рабочих за детьми приглядывают учитель физкультуры и 18-летняя практикантка. Нехватка людей в педагогическом составе составляет 14 человек.

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В Копейске Челябинской области массово увольняются воспитатели детского сада «Маленькая страна». За последние два месяца из учреждения уволилось шесть педагогов, а за детьми из-за нехватки кадров присматривают практиканты. «Только за последние два месяца из детского сада ушли шесть педагогов. Родители уверяют, воспитатели увольняются исключительно из-за низких зарплат», — сообщает «31 канал». В «Маленькой стране» воспитатели работают от десяти до 12 часов. Как сообщили родители «31 каналу», что из-за отсутствия рабочих за детьми приглядывают учитель физкультуры и 18-летняя практикантка. Нехватка людей в педагогическом составе составляет 14 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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