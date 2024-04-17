В Копейске массово увольняются воспитатели детского сада

В Копейске Челябинской области массово увольняются воспитатели детского сада «Маленькая страна». За последние два месяца из учреждения уволилось шесть педагогов, а за детьми из-за нехватки кадров присматривают практиканты.
«Только за последние два месяца из детского сада ушли шесть педагогов. Родители уверяют, воспитатели увольняются исключительно из-за низких зарплат», — сообщает «31 канал».
В «Маленькой стране» воспитатели работают от десяти до 12 часов. Как сообщили родители «31 каналу», что из-за отсутствия рабочих за детьми приглядывают учитель физкультуры и 18-летняя практикантка. Нехватка людей в педагогическом составе составляет 14 человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!