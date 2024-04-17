Общество В Копейске массово увольняются воспитатели детского сада 17 апреля 2024 в 19:30 Размер текста - 17 + Нехватка педагогов в детском саду «Маленькая страна» составляет 14 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Копейске Челябинской области массово увольняются воспитатели детского сада «Маленькая страна». За последние два месяца из учреждения уволилось шесть педагогов, а за детьми из-за нехватки кадров присматривают практиканты. «Только за последние два месяца из детского сада ушли шесть педагогов. Родители уверяют, воспитатели увольняются исключительно из-за низких зарплат», — сообщает «31 канал». В «Маленькой стране» воспитатели работают от десяти до 12 часов. Как сообщили родители «31 каналу», что из-за отсутствия рабочих за детьми приглядывают учитель физкультуры и 18-летняя практикантка. Нехватка людей в педагогическом составе составляет 14 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Копейске Челябинской области массово увольняются воспитатели детского сада «Маленькая страна». За последние два месяца из учреждения уволилось шесть педагогов, а за детьми из-за нехватки кадров присматривают практиканты. «Только за последние два месяца из детского сада ушли шесть педагогов. Родители уверяют, воспитатели увольняются исключительно из-за низких зарплат», — сообщает «31 канал». В «Маленькой стране» воспитатели работают от десяти до 12 часов. Как сообщили родители «31 каналу», что из-за отсутствия рабочих за детьми приглядывают учитель физкультуры и 18-летняя практикантка. Нехватка людей в педагогическом составе составляет 14 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям