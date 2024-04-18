Врачи призывают мужчин после 40 лет сдать ряд анализов

Врач Орлова: мужчинам после 40 лет нужно проверять сахар в крови и работу сердца

18 апреля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Мужчинам надо регулярно сдавать анализы и проходить медицинские обследования, уточнила Ольга Орлова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мужчинам при достижении сорока лет и старше необходимо проходить регулярные обследования организма. Им необходимо проверять работу сердца, обращаясь к кардиологу. Также им необходимо проверять уровень сахара в крови и проводить колоноскопию. Такой совет дает врач-терапевт, кардиолог медицинской компании «Сбер Здоровье» Ольга Фролова. «Первое, за чем мужчинам рекомендуется следить особо тщательно, — это работа сердца, поэтому следует регулярно приходить на прием к кардиологу и сдавать анализ на уровень липидного профиля. <…> Начиная с 50 лет, каждые 10 лет рекомендовано проведение колоноскопии для скрининга колоректального рака либо же анализ кала на скрытую кровь каждые два года», — посоветовала Ольга Фролова в разговоре с « Газетой.ру». По ее словам, колоноскопия необходимо для потенциального выявления онкологии. Далее она посоветовала периодически выявлять уровень сахара в крови для выявления сахарного диабета. Помимо этого не будет лишним регулярно измерять давление для скрининга гипертонической болезни. Также специалист посоветовала мужчинам старшего возраста сдавать анализ на простатический специфический антиген. Ранее врачи Клиники Нудельмана призвали пациентов не боятся осмотров у проктолога. Медики подчеркнули, что данная медицинская тема продолжает оставаться табуированной в обществе и зачастую люди боятся обращаться в больницу с соответствующими проблемами. Сейчас осмотр проводится в максимально комфортных условиях, подчеркнули врачи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчинам при достижении сорока лет и старше необходимо проходить регулярные обследования организма. Им необходимо проверять работу сердца, обращаясь к кардиологу. Также им необходимо проверять уровень сахара в крови и проводить колоноскопию. Такой совет дает врач-терапевт, кардиолог медицинской компании «Сбер Здоровье» Ольга Фролова. «Первое, за чем мужчинам рекомендуется следить особо тщательно, — это работа сердца, поэтому следует регулярно приходить на прием к кардиологу и сдавать анализ на уровень липидного профиля. <…> Начиная с 50 лет, каждые 10 лет рекомендовано проведение колоноскопии для скрининга колоректального рака либо же анализ кала на скрытую кровь каждые два года», — посоветовала Ольга Фролова в разговоре с «Газетой.ру». По ее словам, колоноскопия необходимо для потенциального выявления онкологии. Далее она посоветовала периодически выявлять уровень сахара в крови для выявления сахарного диабета. Помимо этого не будет лишним регулярно измерять давление для скрининга гипертонической болезни. Также специалист посоветовала мужчинам старшего возраста сдавать анализ на простатический специфический антиген. Ранее врачи Клиники Нудельмана призвали пациентов не боятся осмотров у проктолога. Медики подчеркнули, что данная медицинская тема продолжает оставаться табуированной в обществе и зачастую люди боятся обращаться в больницу с соответствующими проблемами. Сейчас осмотр проводится в максимально комфортных условиях, подчеркнули врачи.