Латышского рэпера Платину хотят депортировать из России

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Рэпер Платина может быть депортирован в Латвию, пишет Mash Фото:

Латышского рэпера Роберта Плаудиса, который известен под псевдонимом Платина, доставили в Томский областной суд, где запланировано проведение двух заседаний по административным вопросам. Одно из них касается возможной депортации артиста в Латвию.

«Артиста сегодня ожидают два заседания. Оба по административным делам, одно из которых о депортации Роберта Плаудиса в Латвию», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что рэпер находится в Томском областном суде.

В Томске ранее был задержан рэпер Платина из-за нарушения правил въезда в Россию и незаконной трудовой деятельности. Полиция составила протоколы по различным статьям КоАП РФ, включая нарушение правил въезда, незаконную работу и отказ от медицинского освидетельствования в состоянии опьянения. Задержание произошло во время выступления, передает «Национальная служба новостей».

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Латышского рэпера Роберта Плаудиса, который известен под псевдонимом Платина, доставили в Томский областной суд, где запланировано проведение двух заседаний по административным вопросам. Одно из них касается возможной депортации артиста в Латвию. «Артиста сегодня ожидают два заседания. Оба по административным делам, одно из которых о депортации Роберта Плаудиса в Латвию», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что рэпер находится в Томском областном суде. В Томске ранее был задержан рэпер Платина из-за нарушения правил въезда в Россию и незаконной трудовой деятельности. Полиция составила протоколы по различным статьям КоАП РФ, включая нарушение правил въезда, незаконную работу и отказ от медицинского освидетельствования в состоянии опьянения. Задержание произошло во время выступления, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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