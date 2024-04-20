Латышского рэпера Платину хотят депортировать из России

20 апреля 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Рэпер Платина может быть депортирован в Латвию, пишет Mash Фото: Дарья Попова © URA.RU Латышского рэпера Роберта Плаудиса, который известен под псевдонимом Платина, доставили в Томский областной суд, где запланировано проведение двух заседаний по административным вопросам. Одно из них касается возможной депортации артиста в Латвию. «Артиста сегодня ожидают два заседания. Оба по административным делам, одно из которых о депортации Роберта Плаудиса в Латвию», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что рэпер находится в Томском областном суде. В Томске ранее был задержан рэпер Платина из-за нарушения правил въезда в Россию и незаконной трудовой деятельности. Полиция составила протоколы по различным статьям КоАП РФ, включая нарушение правил въезда, незаконную работу и отказ от медицинского освидетельствования в состоянии опьянения. Задержание произошло во время выступления, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Латышского рэпера Роберта Плаудиса, который известен под псевдонимом Платина, доставили в Томский областной суд, где запланировано проведение двух заседаний по административным вопросам. Одно из них касается возможной депортации артиста в Латвию. «Артиста сегодня ожидают два заседания. Оба по административным делам, одно из которых о депортации Роберта Плаудиса в Латвию», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что рэпер находится в Томском областном суде. В Томске ранее был задержан рэпер Платина из-за нарушения правил въезда в Россию и незаконной трудовой деятельности. Полиция составила протоколы по различным статьям КоАП РФ, включая нарушение правил въезда, незаконную работу и отказ от медицинского освидетельствования в состоянии опьянения. Задержание произошло во время выступления, передает «Национальная служба новостей».