Перевозчики меняют Челябинскую область на Свердловскую из-за налоговых ставок

22 апреля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Челябинские транспортники меняют регистрацию из-за налоговых ставок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Автоперевозчики меняют регистрацию в Челябинской области на Свердловскую область из-за более выгодных ставок транспортного налога. Как URA.RU рассказали участники рынка, в этом случае все прочие платежи также начинают отчисляться в бюджет соседнего региона. «Для автомобилей с двигателями мощностью больше 250 л. с. в Челябинской области действует ставка размере 85 рублей с каждой лошадиной силы. В соседнем регионе — на треть дешевле. Дело в том, что транспортная компания не привязана к месту, многие водители являются вахтовиками», — рассказал URA.RU представитель одной из транспортных компаний. Как URA.RU заявили в пресс-службе управления ФНС по Свердловской области, за указанную мощность владельцы в регионе платят 56,2 рубля. Разница достигает 33,8%. Минимальный платеж составляет 7,3 рубля. Данная ставка действует для машин с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (в Челябинской области — 25 рублей). Автомобилистам с машинами мощностью 100 — 150 л. с. соседнем регионе приходится платить по 11,7 рубля (челябинцам — 40 рублей), до 200 л. с. — по 14,7 рубля (в челябинские водители отдают по 50 рублей), до 250 л. с. — по 19,1 рубля (в Челябинской области — по 65 рублей). В компании собеседника URA.RU имеется 400 грузовиков. Эксперт отметил, что среди коллег есть несколько фирм, которые уже сменили регистрацию. Вслед за компаниями «ушли» платежи по налогу на прибыль, НДС, подоходному налогу. Участник рынка заметил, что ранее ставки в Курганской области были ниже нынешних свердловских. Это спровоцировало волну переездов на восток. После того, как уровень ставок сравнялся с челябинским, исход прекратился. В пресс-службе курганского управления ФНС URA.RU сообщили, что транспортный налог в значительной степени формирует налоговую базу региональных бюджетов и в федеральный бюджет не зачисляется. Это подтверждается цифрами. В 2019 году в челябинскую казну было зачислено 3,4 млрд рублей, в 2023 году — 3,5 млрд рублей. При этом в Курганской области поступления в минувшем году достигли почти 10,3 млрд рублей. В Свердловской области показатель пока скромнее. В 2022 году сумма собранных средств достигла 3,2 млрд рублей. В пресс-службе челябинского ведомства добавили, что ряд категорий в регионе освобожден от уплаты. К ним относятся владельцы транспорта с мощностью двигателя до 180 л. с., являющиеся ликвидаторами поседствий аварии на Чернобыльской АЭС, Герои СССР и РФ, участники Великой Отечественной войны и родители детей с первой и второй группами инвалидности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автоперевозчики меняют регистрацию в Челябинской области на Свердловскую область из-за более выгодных ставок транспортного налога. Как URA.RU рассказали участники рынка, в этом случае все прочие платежи также начинают отчисляться в бюджет соседнего региона. «Для автомобилей с двигателями мощностью больше 250 л. с. в Челябинской области действует ставка размере 85 рублей с каждой лошадиной силы. В соседнем регионе — на треть дешевле. Дело в том, что транспортная компания не привязана к месту, многие водители являются вахтовиками», — рассказал URA.RU представитель одной из транспортных компаний. Как URA.RU заявили в пресс-службе управления ФНС по Свердловской области, за указанную мощность владельцы в регионе платят 56,2 рубля. Разница достигает 33,8%. Минимальный платеж составляет 7,3 рубля. Данная ставка действует для машин с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (в Челябинской области — 25 рублей). Автомобилистам с машинами мощностью 100 — 150 л. с. соседнем регионе приходится платить по 11,7 рубля (челябинцам — 40 рублей), до 200 л. с. — по 14,7 рубля (в челябинские водители отдают по 50 рублей), до 250 л. с. — по 19,1 рубля (в Челябинской области — по 65 рублей). В компании собеседника URA.RU имеется 400 грузовиков. Эксперт отметил, что среди коллег есть несколько фирм, которые уже сменили регистрацию. Вслед за компаниями «ушли» платежи по налогу на прибыль, НДС, подоходному налогу. Участник рынка заметил, что ранее ставки в Курганской области были ниже нынешних свердловских. Это спровоцировало волну переездов на восток. После того, как уровень ставок сравнялся с челябинским, исход прекратился. В пресс-службе курганского управления ФНС URA.RU сообщили, что транспортный налог в значительной степени формирует налоговую базу региональных бюджетов и в федеральный бюджет не зачисляется. Это подтверждается цифрами. В 2019 году в челябинскую казну было зачислено 3,4 млрд рублей, в 2023 году — 3,5 млрд рублей. При этом в Курганской области поступления в минувшем году достигли почти 10,3 млрд рублей. В Свердловской области показатель пока скромнее. В 2022 году сумма собранных средств достигла 3,2 млрд рублей. В пресс-службе челябинского ведомства добавили, что ряд категорий в регионе освобожден от уплаты. К ним относятся владельцы транспорта с мощностью двигателя до 180 л. с., являющиеся ликвидаторами поседствий аварии на Чернобыльской АЭС, Герои СССР и РФ, участники Великой Отечественной войны и родители детей с первой и второй группами инвалидности.