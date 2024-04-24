Кулеба признал, что ни один пакет военной помощи не остановит русских

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НАТО. Москва. stock, Дмитрий Кулеба,  stock
Кулеба заявил, что Россия опережает Запад в производстве вооружений Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военная помощь Киеву от США не способна остановить продвижение российских войск. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Guardian.

«Ни один пакет [помощи] не сможет остановить русских», — сказал Кулеба. Так он прокомментировал американскую военную помощь Украине.

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что Россия опережает Запад в производстве вооружений, и призвал к увеличению темпов производства военной продукции на Западе. «Когда я вижу, чего достигла Россия в наращивании своей оборонно-промышленной базы за два года войны и чего добился Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так», — отметил Кулеба.

Американские законодатели одобрили выделение новой военной помощи Киеву. Планируется направить 61 миллиард долларов, а также ракеты ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей США за это решение. В Кремле заявили, что одобрение выделения помощи киевским властям еще больше разорит Украину.

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Военная помощь Киеву от США не способна остановить продвижение российских войск. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Guardian. «Ни один пакет [помощи] не сможет остановить русских», — сказал Кулеба. Так он прокомментировал американскую военную помощь Украине. Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что Россия опережает Запад в производстве вооружений, и призвал к увеличению темпов производства военной продукции на Западе. «Когда я вижу, чего достигла Россия в наращивании своей оборонно-промышленной базы за два года войны и чего добился Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так», — отметил Кулеба. Американские законодатели одобрили выделение новой военной помощи Киеву. Планируется направить 61 миллиард долларов, а также ракеты ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей США за это решение. В Кремле заявили, что одобрение выделения помощи киевским властям еще больше разорит Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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