Кулеба признал, что ни один пакет военной помощи не остановит русских

24 апреля 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Кулеба заявил, что Россия опережает Запад в производстве вооружений Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военная помощь Киеву от США не способна остановить продвижение российских войск. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Guardian. «Ни один пакет [помощи] не сможет остановить русских», — сказал Кулеба. Так он прокомментировал американскую военную помощь Украине. Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что Россия опережает Запад в производстве вооружений, и призвал к увеличению темпов производства военной продукции на Западе. «Когда я вижу, чего достигла Россия в наращивании своей оборонно-промышленной базы за два года войны и чего добился Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так», — отметил Кулеба. Американские законодатели одобрили выделение новой военной помощи Киеву. Планируется направить 61 миллиард долларов, а также ракеты ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей США за это решение. В Кремле заявили, что одобрение выделения помощи киевским властям еще больше разорит Украину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военная помощь Киеву от США не способна остановить продвижение российских войск. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Guardian. «Ни один пакет [помощи] не сможет остановить русских», — сказал Кулеба. Так он прокомментировал американскую военную помощь Украине. Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что Россия опережает Запад в производстве вооружений, и призвал к увеличению темпов производства военной продукции на Западе. «Когда я вижу, чего достигла Россия в наращивании своей оборонно-промышленной базы за два года войны и чего добился Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так», — отметил Кулеба. Американские законодатели одобрили выделение новой военной помощи Киеву. Планируется направить 61 миллиард долларов, а также ракеты ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей США за это решение. В Кремле заявили, что одобрение выделения помощи киевским властям еще больше разорит Украину.