Оскорблявшая россиян стримерша оправдалась за свои слова. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
смартфон. Москва, телефон, бизнес, мобильный, мобильный телефон, смартафон в руках, смартафон
Девушка записала видео Фото:

Оскорблявшая россиян стримерша Ольга Касьяненко, известная под ником Busya18plus, заявила, что ее высказывания были сарказмом. Она добавила, что уважает страну, в которой живет, а ее слова вырваны из контекста.

«Если вы не понимаете, что такое сарказм, что такое „сказано в кавычках“, если вы не хотите посмотреть весь стрим, а только какой-то вырванный кусок, то я не знаю. А где тогда мои стримы с советским союзом? Почему вот вырвали именно вот эти фразы?» — заявила девушка. Видео опубликовал telegram-канал «Mash на Донбассе».

Она отметила, что уважает страну, в которой живет и смело об этом говорит. Девушка посоветовала посмотреть ее стрим полностью, чтобы понять суть сказанного.

Ранее в соцсетях разошлось видео, на котором Касьяненко восхищается украинцами и при этом унижает россиян. Как сообщал Mash, девушкой заинтересовалась краснодарская полиция.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оскорблявшая россиян стримерша Ольга Касьяненко, известная под ником Busya18plus, заявила, что ее высказывания были сарказмом. Она добавила, что уважает страну, в которой живет, а ее слова вырваны из контекста. «Если вы не понимаете, что такое сарказм, что такое „сказано в кавычках“, если вы не хотите посмотреть весь стрим, а только какой-то вырванный кусок, то я не знаю. А где тогда мои стримы с советским союзом? Почему вот вырвали именно вот эти фразы?» — заявила девушка. Видео опубликовал telegram-канал «Mash на Донбассе». Она отметила, что уважает страну, в которой живет и смело об этом говорит. Девушка посоветовала посмотреть ее стрим полностью, чтобы понять суть сказанного. Ранее в соцсетях разошлось видео, на котором Касьяненко восхищается украинцами и при этом унижает россиян. Как сообщал Mash, девушкой заинтересовалась краснодарская полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...