Оскорблявшая россиян стримерша оправдалась за свои слова. Видео

30 апреля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Девушка записала видео Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Оскорблявшая россиян стримерша Ольга Касьяненко, известная под ником Busya18plus, заявила, что ее высказывания были сарказмом. Она добавила, что уважает страну, в которой живет, а ее слова вырваны из контекста. «Если вы не понимаете, что такое сарказм, что такое „сказано в кавычках“, если вы не хотите посмотреть весь стрим, а только какой-то вырванный кусок, то я не знаю. А где тогда мои стримы с советским союзом? Почему вот вырвали именно вот эти фразы?» — заявила девушка. Видео опубликовал telegram-канал «Mash на Донбассе». Она отметила, что уважает страну, в которой живет и смело об этом говорит. Девушка посоветовала посмотреть ее стрим полностью, чтобы понять суть сказанного. Ранее в соцсетях разошлось видео, на котором Касьяненко восхищается украинцами и при этом унижает россиян. Как сообщал Mash, девушкой заинтересовалась краснодарская полиция. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оскорблявшая россиян стримерша Ольга Касьяненко, известная под ником Busya18plus, заявила, что ее высказывания были сарказмом. Она добавила, что уважает страну, в которой живет, а ее слова вырваны из контекста. «Если вы не понимаете, что такое сарказм, что такое „сказано в кавычках“, если вы не хотите посмотреть весь стрим, а только какой-то вырванный кусок, то я не знаю. А где тогда мои стримы с советским союзом? Почему вот вырвали именно вот эти фразы?» — заявила девушка. Видео опубликовал telegram-канал «Mash на Донбассе». Она отметила, что уважает страну, в которой живет и смело об этом говорит. Девушка посоветовала посмотреть ее стрим полностью, чтобы понять суть сказанного. Ранее в соцсетях разошлось видео, на котором Касьяненко восхищается украинцами и при этом унижает россиян. Как сообщал Mash, девушкой заинтересовалась краснодарская полиция.