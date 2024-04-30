Оскорблявшая россиян стримерша Ольга Касьяненко, известная под ником Busya18plus, заявила, что ее высказывания были сарказмом. Она добавила, что уважает страну, в которой живет, а ее слова вырваны из контекста.
«Если вы не понимаете, что такое сарказм, что такое „сказано в кавычках“, если вы не хотите посмотреть весь стрим, а только какой-то вырванный кусок, то я не знаю. А где тогда мои стримы с советским союзом? Почему вот вырвали именно вот эти фразы?» — заявила девушка. Видео опубликовал telegram-канал «Mash на Донбассе».
Она отметила, что уважает страну, в которой живет и смело об этом говорит. Девушка посоветовала посмотреть ее стрим полностью, чтобы понять суть сказанного.
Ранее в соцсетях разошлось видео, на котором Касьяненко восхищается украинцами и при этом унижает россиян. Как сообщал Mash, девушкой заинтересовалась краснодарская полиция.
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