Происшествия Mash: в Краснодаре полиция проверяет стримершу из-за оскорбления россиян 30 апреля 2024 в 17:21 Размер текста - 17 + Полиция изучает видео девушки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Полиция Краснодарского края начала проверку в отношении 27-летней стримерши Ольги Касьяненко, которая известна под ником Busya18plus. Ее подозревают в разжигании межнациональной розни и дискредитации Вооруженных сил России, сообщает Mash. «Стримершу Busya18plus проверяет краснодарская полиция на разжигание межнациональной розни и дискредитацию ВС РФ. В своих видео блогерша называет русских *** (недальновидными и глупыми — прим. URA.RU), а украинцев — самыми красивыми», — говорится в сообщении. По данным канала, девушка приехала в Краснодар из Макеевки (ДНР). На своих стримах она оскорбляет россиян и называет украинцев сверхнацией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Полиция Краснодарского края начала проверку в отношении 27-летней стримерши Ольги Касьяненко, которая известна под ником Busya18plus. Ее подозревают в разжигании межнациональной розни и дискредитации Вооруженных сил России, сообщает Mash. «Стримершу Busya18plus проверяет краснодарская полиция на разжигание межнациональной розни и дискредитацию ВС РФ. В своих видео блогерша называет русских *** (недальновидными и глупыми — прим. URA.RU), а украинцев — самыми красивыми», — говорится в сообщении. По данным канала, девушка приехала в Краснодар из Макеевки (ДНР). На своих стримах она оскорбляет россиян и называет украинцев сверхнацией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям