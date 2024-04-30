Mash: в Краснодаре полиция проверяет стримершу из-за оскорбления россиян

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Полиция изучает видео девушки Фото:

Полиция Краснодарского края начала проверку в отношении 27-летней стримерши Ольги Касьяненко, которая известна под ником Busya18plus. Ее подозревают в разжигании межнациональной розни и дискредитации Вооруженных сил России, сообщает Mash.

«Стримершу Busya18plus проверяет краснодарская полиция на разжигание межнациональной розни и дискредитацию ВС РФ. В своих видео блогерша называет русских *** (недальновидными и глупыми — прим. URA.RU), а украинцев — самыми красивыми», — говорится в сообщении.

По данным канала, девушка приехала в Краснодар из Макеевки (ДНР). На своих стримах она оскорбляет россиян и называет украинцев сверхнацией.

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Полиция Краснодарского края начала проверку в отношении 27-летней стримерши Ольги Касьяненко, которая известна под ником Busya18plus. Ее подозревают в разжигании межнациональной розни и дискредитации Вооруженных сил России, сообщает Mash. «Стримершу Busya18plus проверяет краснодарская полиция на разжигание межнациональной розни и дискредитацию ВС РФ. В своих видео блогерша называет русских *** (недальновидными и глупыми — прим. URA.RU), а украинцев — самыми красивыми», — говорится в сообщении. По данным канала, девушка приехала в Краснодар из Макеевки (ДНР). На своих стримах она оскорбляет россиян и называет украинцев сверхнацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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