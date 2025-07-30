В случае неуведомления ГАИ о смене регистрации автолюбителям может быть назначен штраф. Об этом сообщил автоюрист Лев Воропаев.
«В противном случае водителя могут привлечь к ответственности по статье 19.22 КоАП. Штраф составит 1,5-2 тысячи рублей», — передает слова автоюриста RuNews24.
Кроме того, Воропаев подчеркнул, что уведомить о смене регистрации нужно в течение 10 дней. А владельцы автомобилей, которые будут пытаться обжаловать штрафы, ссылаясь на неполучение уведомления из-за переезда, могут быть привлечены к ответственности. По закону они должны своевременно информировать ГИБДД о смене места жительства.
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