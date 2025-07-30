Российских водителей предупредили о новом штрафе

Автоюрист Воропаев: неуведомление ГАИ о смене регистрации будет караться штрафом
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Российских водителей предупредили о штрафе за неуведомление о смене регистрации
Российских водителей предупредили о штрафе за неуведомление о смене регистрации Фото:

В случае неуведомления ГАИ о смене регистрации автолюбителям может быть назначен штраф. Об этом сообщил автоюрист Лев Воропаев. 

«В противном случае водителя могут привлечь к ответственности по статье 19.22 КоАП. Штраф составит 1,5-2 тысячи рублей», — передает слова автоюриста RuNews24. 

Кроме того, Воропаев подчеркнул, что уведомить о смене регистрации нужно в течение 10 дней. А владельцы автомобилей, которые будут пытаться обжаловать штрафы, ссылаясь на неполучение уведомления из-за переезда, могут быть привлечены к ответственности. По закону они должны своевременно информировать ГИБДД о смене места жительства.

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В случае неуведомления ГАИ о смене регистрации автолюбителям может быть назначен штраф. Об этом сообщил автоюрист Лев Воропаев.  «В противном случае водителя могут привлечь к ответственности по статье 19.22 КоАП. Штраф составит 1,5-2 тысячи рублей», — передает слова автоюриста RuNews24.  Кроме того, Воропаев подчеркнул, что уведомить о смене регистрации нужно в течение 10 дней. А владельцы автомобилей, которые будут пытаться обжаловать штрафы, ссылаясь на неполучение уведомления из-за переезда, могут быть привлечены к ответственности. По закону они должны своевременно информировать ГИБДД о смене места жительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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