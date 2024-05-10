СК возбудил дело после осквернения памятника советским солдатам в Финляндии

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Следственный комитет России ищет осквернивших памятник воинам СССР в Финляндии Фото:

Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело по факту осквернения братской могилы советских солдат в Финляндии. Вандалы залили памятник краской. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК возбудить уголовное дело по данному факту, запросив в МИД РФ всю информацию об обстоятельствах произошедшего», — сообщает СК в своем telegram-канале. Сам инцидент произошел в Хельсинки 9 мая, в День Победы.

Краску на памятнике заметили люди, которые пришли возложить цветы. Пострадали также золотые буквы на плите. Они были потом восстановлены, а краска смыта. Корреспондент «Комсомольско правды» заявил, что памятник оскверняют не в первый раз, однако местная полиция бездействует. В российском диппредставительстве уже получили информацию об акте вандализма.

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Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело по факту осквернения братской могилы советских солдат в Финляндии. Вандалы залили памятник краской. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК возбудить уголовное дело по данному факту, запросив в МИД РФ всю информацию об обстоятельствах произошедшего», — сообщает СК в своем telegram-канале. Сам инцидент произошел в Хельсинки 9 мая, в День Победы. Краску на памятнике заметили люди, которые пришли возложить цветы. Пострадали также золотые буквы на плите. Они были потом восстановлены, а краска смыта. Корреспондент «Комсомольско правды» заявил, что памятник оскверняют не в первый раз, однако местная полиция бездействует. В российском диппредставительстве уже получили информацию об акте вандализма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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