В Челябинске пропала 18-летняя девушка, которая ушла из дома утром 13 мая. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Пропала Дильназа А. 18 лет (2005 г. р.) в Калининском районе Челябинска. Утром 13 мая 2024 года ушла из дома в неизвестном направлении», — сообщается в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».
Девушка была одета в черную куртку, темно-серый свитшот, серую футболку и голубые джинсы. На ногах — белые кроссовки. Рост девушки 170 сантиметров, волосы темно-каштанового цвета, глаза зелено-голубые.
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