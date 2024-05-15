15 мая 2024

В Челябинске пропала девушка. Фото

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Девушка ушла из дома утром 13 мая (фото из архива) Фото:

В Челябинске пропала 18-летняя девушка, которая ушла из дома утром 13 мая. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Пропала Дильназа А. 18 лет (2005 г. р.) в Калининском районе Челябинска. Утром 13 мая 2024 года ушла из дома в неизвестном направлении», — сообщается в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».

Девушка была одета в черную куртку, темно-серый свитшот, серую футболку и голубые джинсы. На ногах — белые кроссовки. Рост девушки 170 сантиметров, волосы темно-каштанового цвета, глаза зелено-голубые.

В Челябинске волонтеры ищут молодую девушку
В Челябинске волонтеры ищут молодую девушку

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В Челябинске пропала 18-летняя девушка, которая ушла из дома утром 13 мая. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Пропала Дильназа А. 18 лет (2005 г. р.) в Калининском районе Челябинска. Утром 13 мая 2024 года ушла из дома в неизвестном направлении», — сообщается в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте». Девушка была одета в черную куртку, темно-серый свитшот, серую футболку и голубые джинсы. На ногах — белые кроссовки. Рост девушки 170 сантиметров, волосы темно-каштанового цвета, глаза зелено-голубые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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