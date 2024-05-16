США пригрозили Китаю санкциями из-за сотрудничества с Россией

16 мая 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

США готовы ввести санкции против Китая из-за сотрудничества с Россией, заявил Патель Фото: Георгий Бергал © URA.RU Соединенные Штаты предупреждают Китай о возможности введения новых санкций в случае поддержки военной промышленности России. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель. «Мы готовы предпринять дополнительные действия, если КНР продолжит оказывать поддержку России», — подчеркнул Патель в ходе брифинга, трансляция которого шла на официальном сайте Госдепа. Он не уточнил детали возможных ограничительных мер. Патель выразил беспокойство по поводу поддержки, которую оказывает Китай российской оборонной промышленности. Представитель Госдепартамента США заверил, что Вашингтон будет внимательно следить за развитием ситуации и готовы принять соответствующие меры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты предупреждают Китай о возможности введения новых санкций в случае поддержки военной промышленности России. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель. «Мы готовы предпринять дополнительные действия, если КНР продолжит оказывать поддержку России», — подчеркнул Патель в ходе брифинга, трансляция которого шла на официальном сайте Госдепа. Он не уточнил детали возможных ограничительных мер. Патель выразил беспокойство по поводу поддержки, которую оказывает Китай российской оборонной промышленности. Представитель Госдепартамента США заверил, что Вашингтон будет внимательно следить за развитием ситуации и готовы принять соответствующие меры.