В Челябинске сегодня, 24 мая, состоится открытие мотосезона. На мероприятии выступят специальный гость — панк-группа «Втертый папа» и артисты музыкального направления рок и метал.
«Ежегодное открытие мотосезона состоится 24 мая в клубе OZZ. Запланированы конкурсы и живая музыка. Спец-гостем станет панк-рок-группа из Санкт Петербурга „Втертый папа“», — сообщили в официальной группе «МОТО-РОК-ФЕСТИВАЛЬ» в соцсети «ВКонтакте».
Участниками концерта также станут Сергей Зулкарнаев с акустическим роком, группа «Постулат», артисты направления метал: Amber Of Eridan и Mona Lisa Overdrive. Организаторы утверждают, что если прийти в косухе или бандане, то вход будет бесплатным. Для других гостей стоимость начинается от 200 рублей.
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