23 мая 2024

Байкерский сезон в Челябинске начнется с рок-концерта. Скрин

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Открытие сезона Harley-Davidson. Екатеринбург, harley davidson, мотоциклы, байкеры, байки, открытие мотосезона
Мотосезон в Челябинске откроют сегодня, 24 мая Фото:

В Челябинске сегодня, 24 мая, состоится открытие мотосезона. На мероприятии выступят специальный гость — панк-группа «Втертый папа» и артисты музыкального направления рок и метал.

«Ежегодное открытие мотосезона состоится 24 мая в клубе OZZ. Запланированы конкурсы и живая музыка. Спец-гостем станет панк-рок-группа из Санкт Петербурга „Втертый папа“», — сообщили в официальной группе «МОТО-РОК-ФЕСТИВАЛЬ» в соцсети «ВКонтакте».

Участниками концерта также станут Сергей Зулкарнаев с акустическим роком, группа «Постулат», артисты направления метал: Amber Of Eridan и Mona Lisa Overdrive. Организаторы утверждают, что если прийти в косухе или бандане, то вход будет бесплатным. Для других гостей стоимость начинается от 200 рублей.

На открытии мотосезона выступят несколько рок, панк и метал групп
На открытии мотосезона выступят несколько рок, панк и метал групп
Фото:

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В Челябинске сегодня, 24 мая, состоится открытие мотосезона. На мероприятии выступят специальный гость — панк-группа «Втертый папа» и артисты музыкального направления рок и метал. «Ежегодное открытие мотосезона состоится 24 мая в клубе OZZ. Запланированы конкурсы и живая музыка. Спец-гостем станет панк-рок-группа из Санкт Петербурга „Втертый папа“», — сообщили в официальной группе «МОТО-РОК-ФЕСТИВАЛЬ» в соцсети «ВКонтакте». Участниками концерта также станут Сергей Зулкарнаев с акустическим роком, группа «Постулат», артисты направления метал: Amber Of Eridan и Mona Lisa Overdrive. Организаторы утверждают, что если прийти в косухе или бандане, то вход будет бесплатным. Для других гостей стоимость начинается от 200 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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