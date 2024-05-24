Стоматолог рассказал, в какое время суток лучше чистить зубы

Утренний уход за полостью рта должен происходить сразу после того, как человек проснулся. Такое мнение выразил врач-стоматолог общей практики, медицинский эксперт Алексей Антипенко.
«Чисткой зубов с утра, сразу после сна, мы уменьшаем количество бактерий, которые выросли за ночь. … Если мы грязным ртом начинаем есть завтрак, особенно углеводистый, где много сахара, то нарушаются ее защитные свойства и способность зубов реминерализовываться, то есть получать потерянные минералы обратно в свой состав», — рассказал Антипенко радио Sputnik.
Однако он добавил, что если завтрак не сладкий и состоит из небольшого количества компонентов, то можно почистить зубы и после него. Также врач напомнил, что уход за полостью рта должен осуществляться два раза в день, но не более того.
Частое использование зубной пасты приводит к ухудшению эмали. Чтобы после еды не оставалось налета, достаточно просто прополоскать рот или воспользоваться жвачкой.
Вечернюю чистку зубов пропускать нельзя, так как может травмироваться десна, развиться кариес и воспалиться мягкая ткань. Также при отказе от вечерней гигиены повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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