24 мая 2024

Стоматолог рассказал, в какое время суток лучше чистить зубы

Стоматолог Антипенко: чистить зубы стоит сразу после пробуждения
© Служба новостей «URA.RU»
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Чистить зубы нужно дважды в день и не больше
Чистить зубы нужно дважды в день и не больше Фото:

Утренний уход за полостью рта должен происходить сразу после того, как человек проснулся. Такое мнение выразил врач-стоматолог общей практики, медицинский эксперт Алексей Антипенко.

«Чисткой зубов с утра, сразу после сна, мы уменьшаем количество бактерий, которые выросли за ночь. … Если мы грязным ртом начинаем есть завтрак, особенно углеводистый, где много сахара, то нарушаются ее защитные свойства и способность зубов реминерализовываться, то есть получать потерянные минералы обратно в свой состав», — рассказал Антипенко радио Sputnik.

Однако он добавил, что если завтрак не сладкий и состоит из небольшого количества компонентов, то можно почистить зубы и после него. Также врач напомнил, что уход за полостью рта должен осуществляться два раза в день, но не более того.

Частое использование зубной пасты приводит к ухудшению эмали. Чтобы после еды не оставалось налета, достаточно просто прополоскать рот или воспользоваться жвачкой.

Вечернюю чистку зубов пропускать нельзя, так как может травмироваться десна, развиться кариес и воспалиться мягкая ткань. Также при отказе от вечерней гигиены повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Утренний уход за полостью рта должен происходить сразу после того, как человек проснулся. Такое мнение выразил врач-стоматолог общей практики, медицинский эксперт Алексей Антипенко. «Чисткой зубов с утра, сразу после сна, мы уменьшаем количество бактерий, которые выросли за ночь. … Если мы грязным ртом начинаем есть завтрак, особенно углеводистый, где много сахара, то нарушаются ее защитные свойства и способность зубов реминерализовываться, то есть получать потерянные минералы обратно в свой состав», — рассказал Антипенко радио Sputnik. Однако он добавил, что если завтрак не сладкий и состоит из небольшого количества компонентов, то можно почистить зубы и после него. Также врач напомнил, что уход за полостью рта должен осуществляться два раза в день, но не более того. Частое использование зубной пасты приводит к ухудшению эмали. Чтобы после еды не оставалось налета, достаточно просто прополоскать рот или воспользоваться жвачкой. Вечернюю чистку зубов пропускать нельзя, так как может травмироваться десна, развиться кариес и воспалиться мягкая ткань. Также при отказе от вечерней гигиены повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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