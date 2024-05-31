NYT: Пентагон сообщит Киеву, куда в РФ можно бить оружием США

«Пентагон должен будет направить Украине точные инструкции по использованию американского оружия для ударов по территории России», — передает слова источника газета The New York Times. Уточняется, что будет подготовлена специальная инструкция для действий ВСУ.
Ранее источники газеты Politico заявили, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине использовать американское оружие против России. Позже Пентагон подтвердил, что администрация Байдена действительно одобрила такие действия ВСУ.
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США отправят Украине точную информацию о местах в РФ, куда можно ударить американским оружием. Об этом сообщили источники. «Пентагон должен будет направить Украине точные инструкции по использованию американского оружия для ударов по территории России», — передает слова источника газета The New York Times. Уточняется, что будет подготовлена специальная инструкция для действий ВСУ. Ранее источники газеты Politico заявили, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине использовать американское оружие против России. Позже Пентагон подтвердил, что администрация Байдена действительно одобрила такие действия ВСУ.