NYT: Пентагон сообщит Киеву, куда в РФ можно бить оружием США

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Вооруженные силы Украины. stock, танк, всу,  stock
В США подготовили инструкцию для атак ВСУ, пишет The New York Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США отправят Украине точную информацию о местах в РФ, куда можно ударить американским оружием. Об этом сообщили источники.

Чем ВСУ могут бить по объектам в глубине России

«Пентагон должен будет направить Украине точные инструкции по использованию американского оружия для ударов по территории России», — передает слова источника газета The New York Times. Уточняется, что будет подготовлена специальная инструкция для действий ВСУ.

Ранее источники газеты Politico заявили, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине использовать американское оружие против России. Позже Пентагон подтвердил, что администрация Байдена действительно одобрила такие действия ВСУ.

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США отправят Украине точную информацию о местах в РФ, куда можно ударить американским оружием. Об этом сообщили источники. «Пентагон должен будет направить Украине точные инструкции по использованию американского оружия для ударов по территории России», — передает слова источника газета The New York Times. Уточняется, что будет подготовлена специальная инструкция для действий ВСУ. Ранее источники газеты Politico заявили, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине использовать американское оружие против России. Позже Пентагон подтвердил, что администрация Байдена действительно одобрила такие действия ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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