На входящем в структуру Росатома ПО «Маяк» в Озерске (Челябинская область) испытали собаку-робота для замеров радиации. Как сообщили в пресс-службе комбината, технику используют для работы в цехах под снос. Оборудование показали студентам.
«При испытаниях робот-дозиметрист показал высокую эффективность при выполнении лазерного сканирования лаборатории и измерении мощности гамма-излучения. Теперь робот обследует ряд помещений на промышленных объектах, остановленных для вывода из эксплуатации», — заявили URA.RU на «Маяке».
С работой передового оборудования ознакомили студентов Озерского технологического института Московского инженерно-физического института (МИФИ). В ходе испытаний робот успешно выполнил поставленные задачи, показав потенциал автоматизированных технологий в повышении безопасности и эффективности производственных процессов. Робособака применима в условиях, опасных для человека. Но окончательного решения об использовании робота пока не принято.
«Производитель показывает способности собаки. Оборудование является российской разработкой с частью китайских комплектующих. В указанных цехах будут продемонстрированы максимальные возможности оборудования. Опытное применение поможет принять решение о сотрудничестве с разработчиком», — пояснили URA.RU на ПО «Маяк».
В мае 2023 года сообщалось, что комбинат приобрел двух роботов — «Мустанг» и «Торнадо». Первая из машин создана в миасском филиале Южно-Уральском госуниверситета, вторая — в Московском государственном техуниверситете имени Баумана. Миасская машина используется с целью расчистки проходов для проезда московской. Столичный агрегат должен вести радиационную разведку в условиях жесткого ионизирующего излучения.
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