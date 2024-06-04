В Озерске комбинат Росатома испытали собаку-робота для замеров радиации. Фото

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Робособака избавит человека из излишнего риска на производстве
Робособака избавит человека из излишнего риска на производстве Фото:

На входящем в структуру Росатома ПО «Маяк» в Озерске (Челябинская область) испытали собаку-робота для замеров радиации. Как сообщили в пресс-службе комбината, технику используют для работы в цехах под снос. Оборудование показали студентам.

«При испытаниях робот-дозиметрист показал высокую эффективность при выполнении лазерного сканирования лаборатории и измерении мощности гамма-излучения. Теперь робот обследует ряд помещений на промышленных объектах, остановленных для вывода из эксплуатации», — заявили URA.RU на «Маяке».

С работой передового оборудования ознакомили студентов Озерского технологического института Московского инженерно-физического института (МИФИ). В ходе испытаний робот успешно выполнил поставленные задачи, показав потенциал автоматизированных технологий в повышении безопасности и эффективности производственных процессов. Робособака применима в условиях, опасных для человека. Но окончательного решения об использовании робота пока не принято.

«Производитель показывает способности собаки. Оборудование является российской разработкой с частью китайских комплектующих. В указанных цехах будут продемонстрированы максимальные возможности оборудования. Опытное применение поможет принять решение о сотрудничестве с разработчиком», — пояснили URA.RU на ПО «Маяк».

В мае 2023 года сообщалось, что комбинат приобрел двух роботов — «Мустанг» и «Торнадо». Первая из машин создана в миасском филиале Южно-Уральском госуниверситета, вторая — в Московском государственном техуниверситете имени Баумана. Миасская машина используется с целью расчистки проходов для проезда московской. Столичный агрегат должен вести радиационную разведку в условиях жесткого ионизирующего излучения.

Робот показал свои возможности в лабораторных условиях
Робот показал свои возможности в лабораторных условиях
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На входящем в структуру Росатома ПО «Маяк» в Озерске (Челябинская область) испытали собаку-робота для замеров радиации. Как сообщили в пресс-службе комбината, технику используют для работы в цехах под снос. Оборудование показали студентам. «При испытаниях робот-дозиметрист показал высокую эффективность при выполнении лазерного сканирования лаборатории и измерении мощности гамма-излучения. Теперь робот обследует ряд помещений на промышленных объектах, остановленных для вывода из эксплуатации», — заявили URA.RU на «Маяке». С работой передового оборудования ознакомили студентов Озерского технологического института Московского инженерно-физического института (МИФИ). В ходе испытаний робот успешно выполнил поставленные задачи, показав потенциал автоматизированных технологий в повышении безопасности и эффективности производственных процессов. Робособака применима в условиях, опасных для человека. Но окончательного решения об использовании робота пока не принято. «Производитель показывает способности собаки. Оборудование является российской разработкой с частью китайских комплектующих. В указанных цехах будут продемонстрированы максимальные возможности оборудования. Опытное применение поможет принять решение о сотрудничестве с разработчиком», — пояснили URA.RU на ПО «Маяк». В мае 2023 года сообщалось, что комбинат приобрел двух роботов — «Мустанг» и «Торнадо». Первая из машин создана в миасском филиале Южно-Уральском госуниверситета, вторая — в Московском государственном техуниверситете имени Баумана. Миасская машина используется с целью расчистки проходов для проезда московской. Столичный агрегат должен вести радиационную разведку в условиях жесткого ионизирующего излучения.
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